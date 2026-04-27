В Мали повстанцы-туареги совместно с джихадистами совершили серию скоординированных нападений, в результате которых погиб министр обороны страны. В настоящее время Мали находится под управлением военной хунты, поддерживающей союзнические отношения с Россией.

Смерть министра обороны генерал-лейтенанта Садио Камары подтвердило военное управление Мали. Ранее об этом сообщали иностранные издания, пишет BBC News.

Убийство министра обороны в Мали

Повстанцы заявили, что подразделение российского Африканского корпуса добровольно покинуло базу в городе Кидаль, согласно предварительной договоренности. В то же время представители корпуса воздерживаются от официальных комментариев, не опровергая и не подтверждая эту информацию.

Министра обороны Мали убили в минувшую субботу в городе Кати, расположенном всего в 15 км от столицы Бамако. Там развернут главный военный штаб правящей хунты, сообщают международные медиа.

По словам члена хунты, министра децентрализации, бригадного генерала Иса Усмана Кулибали, автомобиль, загруженный взрывчаткой со смертником за рулем, атаковал резиденцию Камару, где тот вступил в перестрелку с нападающими и успешно нейтрализовал нескольких из них.

Он рассказал, что во время боя министра обороны Мали ранили и доставили в больницу, где он умер в результате полученных ранений.

По данным военного командования, жертвами атаки вместе с генералом Камарой стали его жена и двое внуков. Мощный взрыв также разрушил мечеть, расположенную вблизи его дома, унеся жизни еще нескольких человек.

В субботу утром Мали всколыхнула серия одновременных нападений: повстанцы-туареги (FLA) и джихадисты (JNIM) совершили массированное наступление на военные базы. Помимо Кати удары пришлись на стратегические объекты в Бамако, а также в ключевых городах на севере и в центре страны – Кидали, Гао и Севари.

По информации иностранных изданий, лидер малийской хунты генерал Ассими Гойта перестал появляться в публичном пространстве после субботних нападений. По информации AFP, его срочно вывезли из города Кати в секретное место нахождения – на базу спецподразделений вблизи Бамако.

Кроме этого, в городе Кати ранения могли получить ключевые силовики Мали – руководитель разведки Модибо Коне и глава Генштаба Умар Диарра. Сейчас эти данные ожидают официального подтверждения или опровержения.

