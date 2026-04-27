Бывший директор Житомирского бронетанкового завода признал свою вину в миллионном растрате.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

По информации САП, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим директором Житомирского бронетанкового завода.

Речь идет о деле, касающемся растраты имущества Государственного агентства резерва Украины, в частности, 20 двигателей УТД-20 стоимостью свыше 5,7 млн грн.

Как утверждают в САП, он был признан виновным по ч. 5 ст. 191 (Злоупотребление служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Согласно соглашению о признании виновности, мужчине был назначен наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Помимо тюремного срока приговор предусматривает трехлетний запрет занимать руководящие должности на государственных предприятиях и частичную конфискацию имущества.

Несмотря на вынесенный приговор, эксдиректора освободили от реального отбывания в тюрьме, установив ему испытательный срок.

Согласно соглашению осужденный будет оставаться на свободе при условии выполнения ряда обязанностей, определенных законом.

Условия соглашения обязывают бывшего должностного лица не только полностью компенсировать причиненный государству ущерб, но и направить 12 млн грн на нужды ВСУ через благотворительный фонд Вернись живым.

