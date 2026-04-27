Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» заявил, что украинские военные перевыполняют план по уничтожению российских сил.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Уничтожение российских военных

По словам Бровди, Силы беспилотных систем составляют лишь 2% от общей численности ВСУ, однако на них приходится треть всех пораженных целей противника.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что территория РФ на расстоянии 1 500–2 000 км больше не является безопасным тылом для россиян, поскольку украинские дроны способны наносить удары вглубь страны-агрессора.

Также командующий сообщил, что за прошедшую неделю были поражены десятки целей, в частности офицеры ФСБ на временно оккупированных территориях и энергетические объекты в России.

Отдельным приоритетом Бровди назвал сокращение преимущества России в живой силе. По его словам, экипажи дронов имеют задачу ежемесячно уничтожать больше российских военных, чем Россия способна мобилизовать — более 30 тыс. человек.

— 30% всех ударов дронами должно приходиться на военный персонал. Можете назвать это планом уничтожения, да, и сейчас мы его перевыполняем, — говорит Бровди.

Бровди утверждает, что этот показатель удается достигать уже четыре месяца подряд.

В то же время он подчеркнул, что главная цель Сил беспилотных систем — сдерживание российского наступления, а не масштабные контрнаступательные операции. Кроме того, командующий считает, что высокие потери и удары по тыловым объектам могут повлиять на моральный дух российского общества.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.