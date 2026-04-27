Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что углубленная интеграция Украины в Европейский Союз является важным условием для прекращения войны.

Об этом сообщает Die Welt.

Мерц за вступление Украины в ЕС

По словам канцлера, без интеграции Украины в ЕС мир с Россией будет сложным.

— Надеемся, что в конечном итоге будет заключен мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины больше не будет украинской, — сказал Мерц во время дискуссии со студентами в Марсберге в регионе Зауэрланд.

ЕС должен инициировать для Украины шаги, которые будут надежными, необратимыми и в конечном итоге приведут к полноценному членству в Европейском Союзе, подчеркнул Мерц.

Недавно на саммите ЕС на Кипре канцлер Германии предложил, чтобы представители Украины сначала могли участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса.

Вчера Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду. Оба президента уделили внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества двух стран, защиты и развития инфраструктуры, энергетики, а также отдельно очень подробно обсудили наше совместное движение в Европейский Союз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнута договоренность о разблокировании переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС в 2026 году.

