Мерц назвал вступление Украины в ЕС важным условием для завершения войны
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что углубленная интеграция Украины в Европейский Союз является важным условием для прекращения войны.
Об этом сообщает Die Welt.
По словам канцлера, без интеграции Украины в ЕС мир с Россией будет сложным.
— Надеемся, что в конечном итоге будет заключен мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины больше не будет украинской, — сказал Мерц во время дискуссии со студентами в Марсберге в регионе Зауэрланд.
ЕС должен инициировать для Украины шаги, которые будут надежными, необратимыми и в конечном итоге приведут к полноценному членству в Европейском Союзе, подчеркнул Мерц.
Недавно на саммите ЕС на Кипре канцлер Германии предложил, чтобы представители Украины сначала могли участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса.
Вчера Зеленский встретился в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду. Оба президента уделили внимание вопросам безопасности, трансграничного сотрудничества двух стран, защиты и развития инфраструктуры, энергетики, а также отдельно очень подробно обсудили наше совместное движение в Европейский Союз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнута договоренность о разблокировании переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС в 2026 году.