Украинский борец греко-римской борьбы Жан Беленюк стал бронзовым призером чемпионата Европы-2024, который проходит в румынской столице Бухаресте.

В весовой категории до 87 кг в поединке за бронзовую медаль украинец поборол азербайджанца Ислама Аббасова.

После третьего места на соревнованиях Беленюк отметил, что ему становится все труднее соревноваться с более молодыми соперниками.

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— В 33 года, по объективным причинам, все труднее выдерживать конкуренцию с более молодыми, более “голодными” к победам спортсменами. Еще и в условиях чрезвычайно высокой конкуренции, связанной с активной спортивной миграцией атлетов, и реального роста уровня борьбы в странах, которые еще несколько лет назад никто не решался назвать “борцовскими”, — написал Беленюк.

Однако он добавил: Мы не привыкли сдаваться. Жан отметил, что это был чрезвычайно полезный старт и он радуется, что возвращается домой не с пустыми руками.

По словам украинского спортсмена, следующая главная цель — это Олимпиада-2024 в Париже.

— Поэтому, благодаря нашим защитникам и Богу, будем готовиться с надеждой на успех, — подытожил Беленюк.

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Кроме Беленюка медаль на Евро-2024 по борьбе накануне завоевал также Александр Грушин. В финале за золото он уступил вице-чемпиону мира Мураду Маммадову из Азербайджана с минимальным счетом 1:2.

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