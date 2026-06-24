Зеленский приказал наносить превентивные удары по военным объектам РФ
- Президент Владимир Зеленский приказал разведке и армии наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для ведения войны против Украины.
- В то же время он отметил, что Кремль стянул сотни систем ПВО для защиты Москвы и Валдая, обнажив другие регионы РФ.
Силы обороны будут наносить превентивные удары по объектам, которые Российская Федерация использует для поддержки военных действий против Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1582 года полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский об ударах по объектам, которые РФ использует против Украины
По словам президента, он приказал украинской разведке и армии работать на опережение по тем объектам, которые российские оккупанты используют для масштабирования войны против Украины.
Как утверждает Зеленский, российское руководство концентрирует системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, ослабляя защиту других регионов.
– Только на Московский регион они перекинули сотни пусковых для систем С-400, С-500 и Панцирей. На Валдай стянули из других регионов России около 90 пусковых ПВО. Там еще формируется специальная дивизия ПВО, чтобы беречь покой российского руководства, – сказал он.
Зеленский сравнил, что на всех других направлениях и городах в России наблюдается всего несколько пусковых установок. По его мнению, это свидетельствует о приоритетах России, стремящейся защитить свою власть – источник войны против Украины.
В то же время президент заявил, что возник дефицит топлива более чем в 60 регионах РФ, увеличиваются цены на бензин и дизель, что подтверждают и данные разведки.
Он утверждает, что российские спецслужбы изучают возможность отсрочки или полной отмены сентябрьских выборов депутатов от Единой России в их Госдуму. Причиной этого называют глубокие внутренние проблемы и дальнейшее развитие событий внутри РФ.
По мнению Зеленского, проблемы у РФ возникли из-за нежелания российского руководства прекратить войну против Украины, перейти к реальным и конструктивным мирным переговорам.