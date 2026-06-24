Силы обороны будут наносить превентивные удары по объектам, которые Российская Федерация использует для поддержки военных действий против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1582 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский об ударах по объектам, которые РФ использует против Украины

По словам президента, он приказал украинской разведке и армии работать на опережение по тем объектам, которые российские оккупанты используют для масштабирования войны против Украины.

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Как утверждает Зеленский, российское руководство концентрирует системы противовоздушной обороны вокруг Москвы, Валдая и Керченского моста, ослабляя защиту других регионов.

– Только на Московский регион они перекинули сотни пусковых для систем С-400, С-500 и Панцирей. На Валдай стянули из других регионов России около 90 пусковых ПВО. Там еще формируется специальная дивизия ПВО, чтобы беречь покой российского руководства, – сказал он.

Зеленский сравнил, что на всех других направлениях и городах в России наблюдается всего несколько пусковых установок. По его мнению, это свидетельствует о приоритетах России, стремящейся защитить свою власть – источник войны против Украины.

В то же время президент заявил, что возник дефицит топлива более чем в 60 регионах РФ, увеличиваются цены на бензин и дизель, что подтверждают и данные разведки.

Он утверждает, что российские спецслужбы изучают возможность отсрочки или полной отмены сентябрьских выборов депутатов от Единой России в их Госдуму. Причиной этого называют глубокие внутренние проблемы и дальнейшее развитие событий внутри РФ.

По мнению Зеленского, проблемы у РФ возникли из-за нежелания российского руководства прекратить войну против Украины, перейти к реальным и конструктивным мирным переговорам.

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