Мосты в Запорожье: может ли РФ нанести критические повреждения сооружениям

Российские войска неоднократно пытались атаковать мосты в Запорожье и других городах Украины. Недавно в городе перекрывали дамбу Днепровской ГЭС во время очередного обстрела РФ.

Факты ICTV объясняют, зачем РФ атакует мосты в Запорожье и могут ли российские войска нанести критические повреждения.

Мосты в Запорожье: почему РФ их атакует

Главная задача таких ударов РФ очевидна – это уничтожение украинской логистики. Россия уже не раз атаковала мосты в Запорожье и других городах Украины, рассказал в комментарии Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный.

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– Здесь ничего нового нет. Они и ранее били по мостам. И это не только в Запорожье, но и других городах. Они пытаются уничтожить нашу логистику по всей Украине, не только в Запорожье, – утверждает он.

По его словам, Запорожье – это самый большой логистический хаб, через который идут поставки на весь Донбасс.

– Для всех боевых действий, происходящих на Донбассе. Все боеприпасы и люди в большинстве случаев (около 90%) приехали через Запорожье. Цель россиян – это ослабить наши войска на Донбассе в первую очередь, – убежден Нарожный.

Может ли РФ нанести критические повреждения по мостам в Запорожье

По мнению военного эксперта, технически РФ способна нанести критические повреждения по мостам через Днепр в Запорожье. Все упирается только в объем ресурсов – количество ракет и управляемых авиабомб, которые российские войска готовы задействовать для достижения своей цели.

– Уничтожить можно все, что угодно. Вопрос стоит: сколько для этого нужно ресурсов? И готовы ли они эти ресурсы потратить? Все выглядит так, что они стараются по максимуму это сделать. Если остановятся мосты в Запорожье и переход через дамбу – это большая проблема для города. Я сказал бы, гуманитарная проблема, – предупредил он.

В то же время Нарожный выразил надежду, что Силы обороны Украины смогут отбить российские атаки, защитить дамбу ДнепроГЭС и другие мосты в Запорожье. По его словам, для остановки ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБами) нужны дальнобойные средства ПВО.

– Это могут быть Patriot, ракеты воздух-воздух для украинских F-16 или других самолетов. Надеюсь, что все эти угрозы будут отбиты, – сказал Павел Нарожный.

Когда построили последний мост в Запорожье

Транспортная система Запорожья имеет свою специфику из-за разделенности по реке Днепр и острову Хортица.

Сейчас левый и правый берега города соединяют следующие ключевые переправы: