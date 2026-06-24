Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Мосты в Запорожье: может ли РФ нанести критические повреждения сооружениям
Российские войска неоднократно пытались атаковать мосты в Запорожье и других городах Украины. Недавно в городе перекрывали дамбу Днепровской ГЭС во время очередного обстрела РФ.
Факты ICTV объясняют, зачем РФ атакует мосты в Запорожье и могут ли российские войска нанести критические повреждения.
Мосты в Запорожье: почему РФ их атакует
Главная задача таких ударов РФ очевидна – это уничтожение украинской логистики. Россия уже не раз атаковала мосты в Запорожье и других городах Украины, рассказал в комментарии Фактам ICTV основатель благотворительной организации Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный.
– Здесь ничего нового нет. Они и ранее били по мостам. И это не только в Запорожье, но и других городах. Они пытаются уничтожить нашу логистику по всей Украине, не только в Запорожье, – утверждает он.
По его словам, Запорожье – это самый большой логистический хаб, через который идут поставки на весь Донбасс.
– Для всех боевых действий, происходящих на Донбассе. Все боеприпасы и люди в большинстве случаев (около 90%) приехали через Запорожье. Цель россиян – это ослабить наши войска на Донбассе в первую очередь, – убежден Нарожный.
Может ли РФ нанести критические повреждения по мостам в Запорожье
По мнению военного эксперта, технически РФ способна нанести критические повреждения по мостам через Днепр в Запорожье. Все упирается только в объем ресурсов – количество ракет и управляемых авиабомб, которые российские войска готовы задействовать для достижения своей цели.
– Уничтожить можно все, что угодно. Вопрос стоит: сколько для этого нужно ресурсов? И готовы ли они эти ресурсы потратить? Все выглядит так, что они стараются по максимуму это сделать. Если остановятся мосты в Запорожье и переход через дамбу – это большая проблема для города. Я сказал бы, гуманитарная проблема, – предупредил он.
В то же время Нарожный выразил надежду, что Силы обороны Украины смогут отбить российские атаки, защитить дамбу ДнепроГЭС и другие мосты в Запорожье. По его словам, для остановки ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБами) нужны дальнобойные средства ПВО.
– Это могут быть Patriot, ракеты воздух-воздух для украинских F-16 или других самолетов. Надеюсь, что все эти угрозы будут отбиты, – сказал Павел Нарожный.
Когда построили последний мост в Запорожье
Транспортная система Запорожья имеет свою специфику из-за разделенности по реке Днепр и острову Хортица.
Сейчас левый и правый берега города соединяют следующие ключевые переправы:
- ДнепроГЭС – автомобильный переезд непосредственно через дамбу;
- первый и второй мосты Преображенского – двухъярусные постройки, связывающие Хортицкий район с центром города;
- новые мосты – современные вантовый и балочный автотранспортные переходы.
Новый запорожский вантовый мост, удерживающий статус самого высокого в Украине, торжественно открыли 22 января 2022 года, соединив левый берег с Хортицей. Строительство этого логистического комплекса происходило поэтапно.
Перед этим, в конце 2020 года, для водителей уже открыли балочную переправу через Старый Днепр в пределах этого же комплекса.
Мосты в Запорожье закроют сетками от FPV-дронов
Как сообщал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, в рамках реализации комплексного плана по защите региона вводится ряд мер безопасности:
- антидроновая защита: специальные защитные сетки монтируют на мостах, ключевых автодорогах, а также в Космическом и Шевченковском районах;
- фортификация и инфраструктура: в городе устанавливают дополнительные бетонные укрытия и обустраивают защищу на автозаправочных станциях (АЗС).
Антидроновые сетки стали надежной защитой от беспилотников. Ранее Факты ICTV объясняли, зачем устанавливают антидроновые сетки над дорогами и как они работают.
Кроме того, в Запорожье расширяют сеть модульных наземных укрытий. Мы писали, где появятся новые защитные сооружения в Запорожье, что о них известно и когда массово появятся в регионе.