Правоохранители проверяют информацию о возможных пытках украинских военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля. В настоящее время ДБР начало досудебное расследование.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Расследование по штурмовому полку Скеля

По словам украинского омбудсмена, он получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля. Речь идет о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест несвободы и доведении до самоубийств действующих военных.

Сейчас смотрят

– Я не оставляю это без внимания. Моя позиция – четкая: любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и нуждаются в немедленной реакции, – заявил он.

Омбудсмен отметил, что срочно обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование.

Как утверждает Лубинец, отдельно он провел рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, военная служба правопорядка в ВСУ уже работает над выяснением обстоятельств.

– Уже завтра мониторинговая группа Офиса омбудсмана отправляется на место для проведения проверки. Я получил уверения в полном содействии ее работе как независимой мониторинговой группы. Никакой факт возможного нарушения прав человека не должен оставаться без должной правовой оценки, – утверждает Лубинец.

ГБР начало досудебное расследование по Скале

По информации Государственного бюро расследований, начато досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях против военнослужащих штурмового полка Скеля.

– В публикации приведена информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и другие возможные нарушения со стороны отдельных должностных лиц подразделения, – говорится в сообщении.

Правоохранители внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства дела, чтобы дать надлежащую правовую оценку действиям всех возможных причастных лиц. Продолжается досудебное расследование.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.