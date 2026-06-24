Возможные пытки в полку Скеля: ГБР возбудило дело, Лубинец направил проверку
- Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту возможного применения пыток, обустройства мест несвободы и превышения полномочий в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля.
- Уже начата проверка, а мониторинговая группа Офиса омбудсмена срочно отправляется на место.
Правоохранители проверяют информацию о возможных пытках украинских военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля. В настоящее время ДБР начало досудебное расследование.
Об этом сообщают Государственное бюро расследований и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Расследование по штурмовому полку Скеля
По словам украинского омбудсмена, он получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля. Речь идет о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест несвободы и доведении до самоубийств действующих военных.
– Я не оставляю это без внимания. Моя позиция – четкая: любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и нуждаются в немедленной реакции, – заявил он.
Омбудсмен отметил, что срочно обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование.
Как утверждает Лубинец, отдельно он провел рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, военная служба правопорядка в ВСУ уже работает над выяснением обстоятельств.
– Уже завтра мониторинговая группа Офиса омбудсмана отправляется на место для проведения проверки. Я получил уверения в полном содействии ее работе как независимой мониторинговой группы. Никакой факт возможного нарушения прав человека не должен оставаться без должной правовой оценки, – утверждает Лубинец.
ГБР начало досудебное расследование по Скале
По информации Государственного бюро расследований, начато досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации о возможных неправомерных действиях против военнослужащих штурмового полка Скеля.
– В публикации приведена информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и другие возможные нарушения со стороны отдельных должностных лиц подразделения, – говорится в сообщении.
Правоохранители внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи проверяют все обстоятельства дела, чтобы дать надлежащую правовую оценку действиям всех возможных причастных лиц. Продолжается досудебное расследование.