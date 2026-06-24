Повышение зарплат педагогам: Кабмин распределил 6,6 млрд грн между областями
- Кабинет министров распределил 6,6 млрд грн между бюджетами 24 областей для обеспечения выплат повышенных заработных плат социальным работникам и педагогам.
- Объем государственной помощи рассчитывался индивидуально для каждого региона. Для прифронтовых общин и территорий с низкими доходами государственное финансирование возместит до 80% необходимых расходов.
Кабинет министров Украины распределил 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат образовательным и социальным работникам.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Выплаты зарплат педагогам и соцработникам
По словам Свириденко, правительство распределило 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами Украины.
Премьер-министр рассказала, что каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально.
Свириденко объяснила, что это зависит от потребностей повышения зарплат и возможности местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.
– Чем меньше собственных доходов имеет регион, тем большую часть расходов компенсирует государство, – утверждает она.
Как отметила Свириденко, государство покрывает 80% необходимых расходов на повышение зарплат для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия.
В то же время премьер-министр заявила, что этот показатель составляет от 50% до 80% для местных бюджетов, которые демонстрируют недостаточную способность.