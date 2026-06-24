Кабинет министров Украины распределил 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат образовательным и социальным работникам.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выплаты зарплат педагогам и соцработникам

По словам Свириденко, правительство распределило 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами Украины.

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Премьер-министр рассказала, что каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально.

Свириденко объяснила, что это зависит от потребностей повышения зарплат и возможности местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

– Чем меньше собственных доходов имеет регион, тем большую часть расходов компенсирует государство, – утверждает она.

Как отметила Свириденко, государство покрывает 80% необходимых расходов на повышение зарплат для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия.

В то же время премьер-министр заявила, что этот показатель составляет от 50% до 80% для местных бюджетов, которые демонстрируют недостаточную способность.

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