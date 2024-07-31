Почти все пловцы заболели: Желтяков о своих результатах на Олимпиаде-2024

Украинский пловец Александр Желтяков не сумел преодолеть квалификацию на 200-метровке на спине на Олимпийских играх-2024.

18-летний спортсмен показал 20-й результат и завершил выступления на дебютных Олимпийских играх.

Желтяков назвал причину провала квалификации

После заплыва Александр сказал в комментарии Суспільному, что в день церемонии открытия он заболел.

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Причем, как отмечает спортсмен, тогда заболели почти все участники украинской команды по плаванию.

— Что стало причиной такого выступления? Считаю, что неправильно было заболеть перед этим стартом. Когда мы приехали, в день открытия — почти все пловцы заболели. Но это не главная проблема была. Считаю, что мой настрой на эти соревнования был не самым лучшим после многих недель плохих тренировок. Не знаю, что еще сказать, — отметил спортсмен.

Желтяков добавил, что не ожидал такого результата. По его мнению, он не просто не смог показать лучшее выступление в карьере в Париже и назвал его “самым худшим”.

Напомним, Александр Желтяков не сумел преодолеть квалификацию также на дистанции 100 метров на спине. В своем квалификационном заплыве он показал время 54.32 секунды — это лишь 24-й результат.

Фото: LEN — European Aquatics

Источник : Суспільне

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