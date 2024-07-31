Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Почти все пловцы заболели: Желтяков о своих результатах на Олимпиаде-2024

Олександр Желтяков

Украинский пловец Александр Желтяков не сумел преодолеть квалификацию на 200-метровке на спине на Олимпийских играх-2024.

18-летний спортсмен показал 20-й результат и завершил выступления на дебютных Олимпийских играх.

Желтяков назвал причину провала квалификации

После заплыва Александр сказал в комментарии Суспільному, что в день церемонии открытия он заболел.

Сейчас смотрят

Причем, как отмечает спортсмен, тогда заболели почти все участники украинской команды по плаванию.

— Что стало причиной такого выступления? Считаю, что неправильно было заболеть перед этим стартом. Когда мы приехали, в день открытия — почти все пловцы заболели. Но это не главная проблема была. Считаю, что мой настрой на эти соревнования был не самым лучшим после многих недель плохих тренировок. Не знаю, что еще сказать, — отметил спортсмен.

Желтяков добавил, что не ожидал такого результата. По его мнению, он не просто не смог показать лучшее выступление в карьере в Париже и назвал его “самым худшим”.

Напомним, Александр Желтяков не сумел преодолеть квалификацию также на дистанции 100 метров на спине. В своем квалификационном заплыве он показал время 54.32 секунды — это лишь 24-й результат.

Читайте также
Романчук не прошел в финал дистанции, на которой установил олимпийский рекорд
Михайло Романчук

Фото: LEN — European Aquatics

Источник: Суспільне
Олимпийские игры, Плавание
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Серфингист с доской зависли в воздухе: на Олимпиаде сделали невероятное фото — как получился кадр
Габріель Медіна фото року у серфінгу
Усик выплатит украинским боксерам призовые, если они возьмут медали Олимпиады
Олександр Усик
Украинки на последних метрах потеряли медаль в академической гребле на ОИ-2024
Українки академічне веслування
Украинец Кулиш с третьим результатом вышел в финал стрельбы на 50 м из винтовки
Сергій Куліш
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Олімпіада 2024 у Парижі

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь