В Кремле сообщили, что письмо президента Украины Владимира Зеленского получено и зафиксировано соответствующими структурами, однако Владимир Путин ознакомится с его содержанием позже.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В Кремле получили письмо Зеленского

По его словам, письмо украинской стороны уже поступило и было зафиксировано соответствующими структурами, однако Путин рассмотрит его позже.

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Отдельно Песков высказался о возможности личной встречи лидеров.

— Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву, — отметил представитель российского диктатора.

Никаких дополнительных деталей относительно содержания письма или возможных переговоров в Кремле на данный момент не раскрывают.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и “закончить войну”.

Он отметил, что линия фронта в войне с Россией должна стать базовым ориентиром для дипломатических шагов, направленных на установление мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что это письмо является “серьезным и весомым предложением по завершению войны” и будет официально передано через дипломатические каналы.

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