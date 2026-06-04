Путин рассмотрит позже: в Кремле получили письмо Зеленского
- В Кремле подтвердили получение письма от Владимира Зеленского, но заявили, что Путин ознакомится с ним позже.
- Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский хочет встречи с Путиным, он может приехать в Москву.
В Кремле сообщили, что письмо президента Украины Владимира Зеленского получено и зафиксировано соответствующими структурами, однако Владимир Путин ознакомится с его содержанием позже.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
В Кремле получили письмо Зеленского
По его словам, письмо украинской стороны уже поступило и было зафиксировано соответствующими структурами, однако Путин рассмотрит его позже.
Отдельно Песков высказался о возможности личной встречи лидеров.
— Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву, — отметил представитель российского диктатора.
Никаких дополнительных деталей относительно содержания письма или возможных переговоров в Кремле на данный момент не раскрывают.
Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и “закончить войну”.
Он отметил, что линия фронта в войне с Россией должна стать базовым ориентиром для дипломатических шагов, направленных на установление мира.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что это письмо является “серьезным и весомым предложением по завершению войны” и будет официально передано через дипломатические каналы.