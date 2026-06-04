В случае объявления воздушной тревоги или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо знать, что следует делать жителям Запорожья. Первоначально нужно спрятаться в месте, где можно переждать опасность.

Факты ICTV рассказывают, какие вещи брать с собой и адреса укрытий в Запорожье.

Необходимые вещи и где прятаться

В первую очередь нужно взять необходимые вещи, без которых точно не обойтись в дальнейшем. Среди них – документы, вода, еда, лекарства и деньги.

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Желательно заранее собрать тревожный чемоданчик. В него следует положить одежду, гигиенические средства, спички или зажигалку, металлическую посуду и другие вещи, которые могут понадобиться.

Прятаться можно в бомбоубежищах, например, в подвалах жилых домов, школ, детских садов, спортзалов или других зданий.

Адреса бомбоубежищ в Запорожье

В Запорожье обустроены кратковременные и долговременные укрытия, которые обеспечивают возможность непрерывного пребывания в них населения в течение не менее 48 часов.

Укрытия в Запорожье можно также найти на интерактивной карте.

Куда обращаться, если во время угрозы укрытие закрыто

Надо выяснить, относится ли это помещение к защитным сооружениям гражданской защиты, простейших укрытий.

Спросить у председателя ОСМД или управляющих компаний о возможности получения ключей и доступа к простейшему укрытию.

Если не будет реакции, обратиться в контакт-центр Запорожья 15-80, управление по вопросам предупреждения ЧС и ГЗ населения городского совета: (061) 787 57 10, 098 679 73 28 (круглосуточно), районную администрацию городского совета по территориальной принадлежности, или службу 102.

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