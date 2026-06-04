Украина передаст открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину дипломатическими каналами.

Об этом сообщил в сети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Письмо Зеленского передадут дипломатическими каналами

— Это открытое письмо является серьёзным и весомым предложением относительно завершения войны. Непосредственно от президента Украины – к президенту Российской Федерации. С чёткими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаём это письмо через дипломатические каналы, – подчеркнул министр.

Сибига добавил, что украинская сторона ожидает содержательный ответ на это предложение.

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— Пришло время завершить эту войну. Пришло время выбрать мир, – отметил глава МИД Украины.

Напомним, в четверг, 4 июня, на сайте Офиса президента было опубликовано открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину.

В письме Зеленский предложил Путину личную встречу для обсуждения завершения войны.

Глава государства заявил, что Украина готова к прямым переговорам между лидерами двух государств.

Зеленский подчеркнул, что линия фронта в войне с Россией должна быть отправной точкой для дипломатических усилий, направленных на достижение мира.

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