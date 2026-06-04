Письмо Зеленского передадут Путину дипломатическими каналами — Сибига
- Украина передаст открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину дипломатическими каналами.
- В письме Зеленский предложил Путину личную встречу для обсуждения завершения войны.
Украина передаст открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину дипломатическими каналами.
Об этом сообщил в сети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Письмо Зеленского передадут дипломатическими каналами
— Это открытое письмо является серьёзным и весомым предложением относительно завершения войны. Непосредственно от президента Украины – к президенту Российской Федерации. С чёткими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу. Мы также официально передаём это письмо через дипломатические каналы, – подчеркнул министр.
Сибига добавил, что украинская сторона ожидает содержательный ответ на это предложение.
— Пришло время завершить эту войну. Пришло время выбрать мир, – отметил глава МИД Украины.
Напомним, в четверг, 4 июня, на сайте Офиса президента было опубликовано открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину.
В письме Зеленский предложил Путину личную встречу для обсуждения завершения войны.
Глава государства заявил, что Украина готова к прямым переговорам между лидерами двух государств.
Зеленский подчеркнул, что линия фронта в войне с Россией должна быть отправной точкой для дипломатических усилий, направленных на достижение мира.