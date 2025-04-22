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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Буковина – Динамо Киев: прогноз на матч полуфинала Кубка Украины

ФК Динамо
Фото: Динамо Киев

За выход в финал Кубка Украины по футболу 2025 года сыграют черновицкая Буковина и киевское Динамо. Матч состоится в среду, 23 апреля, на стадионе Украина во Львове.

Начало матча Буковина — Динамо Киев – в 16:00 по киевскому времени.

Буковина – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Буковина – Динамо Киев являются подопечные Александра Шовковского.

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На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех Буковины оценивают в 12.50. Ничейный результат матча Буковина – Динамо Киев в основное время – 5.60.

Согласно прогнозу букмекеров на матч, на выход Динамо в финал дают коэффициент 1.10. Вероятность Буковины оценивается в 6.90.

Последний раз команды встречались между собой еще в сезоне-1993/1994 в чемпионате Украины по футболу. Тогда бело-синие дважды обыграли клуб из Черновцов со счетом 3:0 и 3:1. Для Буковины тот сезон обернулся вылетом из высшей лиги.

Напомним, Буковина вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв другой клуб Первой лиги сумскую Викторию. Для черновчан это первый выход в эту стадию турнира в истории. Динамо в четвертьфинале обыграло минимально Рух.

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Буковина, Динамо, Кубок Украины, Футбол
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