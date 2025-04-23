Динамо вышло в финал Кубка Украины после камбэка в матче с Буковиной

Киевское Динамо стало первым финалистом Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Это произошло по итогам матча 1/2 финала против клуба Первой лиги черновицкой Буковины.

Матч Буковина — Динамо Киев состоялся на стадионе Украина во Львове и завершился разгромной победой бело-синих со счетом 4:1.

Буковина — Динамо Киев: результат и обзор

Первыми счет в матче неожиданно открыли счет футболисты Буковины. На 23-й минуте матча Богдан Бойчук воспользовался ошибкой Владимира Бражко и отправил мяч в сетку ворот Валентина Моргуна после выхода один на один.

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На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе черновицкого клуба. Всего в первом тайме киевляне больше владели мячом, но футболисты Буковины были значительно активнее и трижды пробили в створ ворот соперника.

На старте второго тайма главный тренер Динамо Александр Шовковский провел две замены, выпустив на поле Владислава Ваната и Владислава Кабаева.

Счет в матче Буковина — Динамо сравнял Назар Волошин дальним ударом на 57-й минуте. Через шесть минут он сумел оформить дубль и вывести свою команду вперед.

На 72-й минуте матча в ворота Буковины назначили пенальти, который реализовал Бражко, одновременно реабилитировавшись за ошибку в первом тайме. А финальную точку в счете через пять минут поставил Николай Шапаренко.

Буковина — Динамо Киев: видеообзор матча

Кубок Украины 1/2 финала. Буковина — Динамо — 1:4

Голы: Бойчук, 23 — Волошин, 57, 63 Бражко, 72, Шапаренко, 77

Для Динамо это будет 19-й финальный матч Кубка Украины в истории. Последний раз команда играла в финале еще в сезоне-2020/21, когда выиграла трофей.

Соперник киевского клуба определится в матче Полесье — Шахтер. Финал Кубка Украины состоится 14 мая на центральном стадионе в Житомире.

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