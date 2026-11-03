Травмированные военнослужащие находились в здании Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке, поскольку каждая воинская часть имеет медицинский пункт, где бойцы могут получать лечение.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

В доме в Петропавловской Борщаговке были травмированные военные

Пивненко сообщил, что сейчас изучает обстоятельства инцидента и намерен довести расследование до конца.

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— Мы пересмотрим свою историю, посмотрим, как это происходило, потому что сейчас с нашими военнослужащими работают представители ГБР. Как только полностью соберем информацию, проведем служебное расследование и примем меры, чтобы, если здесь есть нарушения, такого больше не было, — отметил командующий Нацгвардией.

Он объяснил, что женщина, прибывшая на место событий, имела конкретную цель. По его словам, сейчас нужно выяснить, пыталась ли она освободить только одного человека или планировала более масштабные действия.

— Мы должны установить, пыталась ли она мошенническим путем забрать человека, который самовольно оставил воинскую часть, который ранее работал с оружием. Кстати, ее муж также самовольно оставил воинскую часть, — рассказал командующий НГУ.

Говоря о других людях, собравшихся возле здания, Пивненко отметил, что среди них были лица в состоянии алкогольного опьянения. Он предположил, что участники событий могли руководствоваться разными мотивами.

— Кто-то просто хайповал, кто-то хотел совершить определенные действия. Мы видим, что это определенная категория лиц, которая постоянно подрывает авторитет государства и нашу целостность, вредит стране. Поэтому это комплексный вопрос, и мы исследуем его вместе со Службой безопасности и всеми правоохранительными органами, — резюмировал командующий Нацгвардией.

Что известно о событиях в Петропавловской Борщаговке

Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались возле частного дома. Причиной стали сообщения в социальных сетях о вероятном удержании мужчин, самовольно оставивших воинские части, в подвале этого здания.

В 1 корпусе НГУ Азов прокомментировали беспорядки возле дома с военнослужащими Национальной гвардии в Киевской области. Там заявили, что в пункте дислокации находились мобилизованные и военнослужащие, задержанные после совершения СОЧ.

Они ожидали распределения в воинские части и дальнейшего прохождения службы.

Толпа, собравшаяся возле дома, разбила автобус Национальной гвардии. Поздно вечером для урегулирования ситуации на место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Журналисты Следствие.Инфо сообщили, что информацию о якобы незаконном удержании военных в Петропавловской Борщаговке распространила женщина, представившаяся владелицей компании Мед-престиж.

Эта частная скорая помощь не работает с 2023 года. Следствие.Инфо также установило личность женщины, называвшей себя врачом. Ее зовут Валентина Молодая, она является владелицей клиники пластической и эстетической хирургии.

Фото: Александр Пивненко

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