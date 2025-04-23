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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На тренировочной базе ФК Кривбасс вспыхнул пожар: что известно

пожежа на тренувальній базі ФК Кривбас

На тренировочной базе футбольного клуба Кривбасс в Кривом Роге произошел пожар в среду, 23 апреля. Вблизи футбольных полей из здания валит густой черный дым.

Пожар на тренировочной базе подтвердили в ФК Кривбасс.

Пожар на тренировочной базе ФК Кривбасс

В Telegram-канале ФК Кривбасс подтвердили пожар, отметив, что все живы и что на месте происшествия работает ГСЧС.

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По данным паблика СВОИ|Кривой Рог, пожар произошел в бухгалтерии. Из админздания все успели успешно эвакуироваться.

Сообщается, что всего год назад в этом здании был сделан ремонт.

Несмотря на пожар в одном из помещений, главная команда ФК Кривбасс продолжает тренировки на одном из полей. Тем временем служба безопасности клуба занимается эвакуацией, в первую очередь детей.

В турнирной таблице УПЛ криворожский Кривбасс занимает шестую строчку, имея в активе 38 очков. Следующую игру команда должна сыграть на выезде против ЛНЗ в субботу, 26 апреля.

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Скриншот: СВОИ|Кривой Рог

Кривой Рог, Пожар, УПЛ
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