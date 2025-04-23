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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Полесье – Шахтер: где смотреть трансляцию матча полуфинала Кубка Украины

Полісся Шахтар

Матч Полесье – Шахтер в 1/2 финала Кубка Украины по футболу определит команду, которая сыграет в финале турнира. Игра состоится 23 апреля на центральном стадионе в Житомире.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Матч Полесье – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру полесских волков и горняков в полуфинале Кубка Украины сезона-2024/25, рассказывают Факты ICTV.

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Полесье – Шахтер: где смотреть

Онлайн-трансляция матча Полесье – Шахтер будет доступна на видеоплатформе YouTube бесплатно.

Игру за выход в финал Кубка Украины будет транслировать официальный канал ФК Полесье.

Матч Полесье — Шахтер будет обслуживать бригада рефери во главе с Дмитрием Панчишиным. Ему будут ассистировать Владимир Думенко и Ярослав Поважный. Резервным арбитром назначен Роман Блавацкий.

Напомним, Шахтер вышел в полуфинал, одолев в овертайме Александрию, а Полесье обыграло ровенский Верес тоже после экстра-таймов.

В другом полуфинале Кубка Украины встретятся черновицкая Буковина и киевское Динамо. Игра состоится так же 23 апреля.

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Фото: ФК Полесье, ФК Шахтер

Кубок Украины, ФК Полесье, Футбол, Шахтар
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