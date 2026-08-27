Если вы работали в Украине, но сейчас находитесь за границей и потеряли работу, ваш страховой стаж, приобретенный в Украине, могут учитывать при оформлении пособия по безработице.

Чаще всего с такими вопросами обращаются украинцы, которые находятся в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии. Украина имеет соглашения о социальном обеспечении с этими странами, позволяющие засчитывать страховой стаж.

Факты ICTV узнавали, как подтвердить страховой стаж для помощи за рубежом.

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Как получить справку от Государственного центра занятости

Для оформления нужно подготовить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

Сведения о трудовой деятельности (выписка из Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины или заверенная копия трудовой книжки)

Документы об изменении имени или фамилии (если такие изменения были)

Подтверждение зарегистрированного места жительства

Дополнительные документы для ФЛП или лиц в отпуске по уходу за ребенком — индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра (форма ОК-7). Этот документ бесплатно предоставляется Пенсионным фондом Украины по запросу.

Какие справки выдает Государственный центр занятости:

Польша — Формуляр UA/PL Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице;

Болгария — УКР/БГ С Справка о страховом (трудовом) стаже в Украине;

Эстония, Латвия — Ответы на официальные запросы компетентных органов этих стран.

Как подать запрос

Отправить запрос на получение справки можно по электронной почте: 17@es.dcz.gov.ua

Для консультаций работает горячая линия: 0 800 600 288 (в рабочее время)

Также доступен чат на официальном сайте Государственной службы занятости.

Источник : Правительственный портал

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