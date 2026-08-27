Как подтвердить страховой стаж для получения пособия за рубежом: пошаговая инструкция и документы
Если вы работали в Украине, но сейчас находитесь за границей и потеряли работу, ваш страховой стаж, приобретенный в Украине, могут учитывать при оформлении пособия по безработице.
Чаще всего с такими вопросами обращаются украинцы, которые находятся в Польше, Эстонии, Латвии и Болгарии. Украина имеет соглашения о социальном обеспечении с этими странами, позволяющие засчитывать страховой стаж.
Факты ICTV узнавали, как подтвердить страховой стаж для помощи за рубежом.
Как получить справку от Государственного центра занятости
Для оформления нужно подготовить следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)
- Сведения о трудовой деятельности (выписка из Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины или заверенная копия трудовой книжки)
- Документы об изменении имени или фамилии (если такие изменения были)
- Подтверждение зарегистрированного места жительства
Дополнительные документы для ФЛП или лиц в отпуске по уходу за ребенком — индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра (форма ОК-7). Этот документ бесплатно предоставляется Пенсионным фондом Украины по запросу.
Какие справки выдает Государственный центр занятости:
- Польша — Формуляр UA/PL Справка о периодах, рассмотренных с целью назначения и выплаты пособия по безработице;
- Болгария — УКР/БГ С Справка о страховом (трудовом) стаже в Украине;
- Эстония, Латвия — Ответы на официальные запросы компетентных органов этих стран.
Как подать запрос
Отправить запрос на получение справки можно по электронной почте: 17@es.dcz.gov.ua
Для консультаций работает горячая линия: 0 800 600 288 (в рабочее время)
Также доступен чат на официальном сайте Государственной службы занятости.