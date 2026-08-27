Во время атаки на Киевщину российские удары нанесли значительные разрушения логистическим объектам ведущих украинских ритейлеров. В частности, разрушен склад Roshen в Чубинском, уничтожен распределительный центр Дома Игрушек и поврежден логистический центр Фора. Также под ударом оказался объект сети Comfy.

Атака на логистические центры Roshen, Фора, Comfy и Дом Игрушек

В результате удара полностью разрушен склад готовой кондитерской продукции Roshen, расположенном в Чубинском Бориспольского района Киевской области.

Это уже вторая атака на мощности компании с начала полномасштабного вторжения. В результате первой атаки уничтожен склад в Яготине. Убытки значительные, поэтому возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров. Пока Roshen применяет альтернативные склады.

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Атака полностью уничтожила основной распределительный центр сети Дом Игрушек, где хранилась большая часть товарного запаса. Поэтому возможны задержки с доставкой онлайн-заказов, однако физические магазины и сайт продолжают работать.

Повреждения получил новый склад Форы, который сеть начала использовать только 23 августа. Это третий удар по логистике ритейлера за август. Компания продолжает перестраивать логистические пути.

Российский дрон целенаправленно ударил по распределительному центру компании Comfy в Киевской области. Сотрудники не пострадали, а ритейлер перешел в усиленный режим работы для обеспечения продаж и поддержки онлайн-каналов.

Для ликвидации последствий атаки в Бориспольском районе спасатели привлекли авиацию ГСЧС и дополнительные силы подразделений.

Кроме этого, в результате взрывов в Киеве есть четверо пострадавших и последствия в пяти районах, в частности, в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Оболонском и Печерском.

Фото : ДСНС

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