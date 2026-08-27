Популярный комедийно-драматический сериал Эмили в Париже официально возвращается с шестым сезоном.

Стриминговая платформа Netflix объявила дату выхода будущих серий, а также поделилась новыми фотографиями со съемок Эмили в Париже.

Эмили в Париже 6 сезон: дата выхода и что известно о сюжете

Шестой сезон сериала Эмили в Париже выйдет в канун новогодних праздников — 24 декабря 2026 года.

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Как пишет Elle, в шестом сезоне Эмили (Лили Коллинз) окажется перед определяющим выбором между карьерными амбициями, любовными чувствами и жизнью, которую она построила во французской столице.

Съемку шестого сезона охватили сразу несколько европейских уголков. Кроме традиционного Парижа, съемочная группа работала на греческом острове Миконос и в Монако.

По словам шоураннера Даррена Стара, расширение географии призвано подарить зрителям еще больше ярких впечатлений от европейских путешествий.

Других деталей сюжета создатели пока не разглашают.

Известно, что к своим ролям вернется звездный каст:

Лили Коллинз (Эмили Купер);

Лукас Браво (Габриэль);

Эшли Парк (Минди);

Филиппин Леруа-Болье (Сильви);

Люсьен Лависконт (Алфи);

Минни Драйвер (принцесса Джейн) и другие.

Чем закончился пятый сезон сериала Эмили в Париже

После романтических приключений в Риме и разрыва с итальянцем Марчелло в пятом сезоне главная героиня Эмили Купер возвращается в Париж.

Финал предыдущего сезона создал основу для очередного воссоединения с Габриэлем: французский шеф-повар пригласил девушку в совместное путешествие в Грецию.

Напомним, что шестой сезон сериала Эмили в Париже станет завершающим. Об этом создатели сериала сообщили в мае этого года. Эмили в Париже возглавлял рейтинги просмотров в 90 странах мира.

Фото: скриншот с трейлера

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