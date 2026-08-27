Netflix объявил дату выхода 6 сезона сериала Эмили в Париже
- Netflix объявил дату выхода шестого сезона Эмили в Париже
- Съемки прошли сразу в нескольких городах Европы.
Популярный комедийно-драматический сериал Эмили в Париже официально возвращается с шестым сезоном.
Стриминговая платформа Netflix объявила дату выхода будущих серий, а также поделилась новыми фотографиями со съемок Эмили в Париже.
Эмили в Париже 6 сезон: дата выхода и что известно о сюжете
Шестой сезон сериала Эмили в Париже выйдет в канун новогодних праздников — 24 декабря 2026 года.
Как пишет Elle, в шестом сезоне Эмили (Лили Коллинз) окажется перед определяющим выбором между карьерными амбициями, любовными чувствами и жизнью, которую она построила во французской столице.
Съемку шестого сезона охватили сразу несколько европейских уголков. Кроме традиционного Парижа, съемочная группа работала на греческом острове Миконос и в Монако.
По словам шоураннера Даррена Стара, расширение географии призвано подарить зрителям еще больше ярких впечатлений от европейских путешествий.
Других деталей сюжета создатели пока не разглашают.
Известно, что к своим ролям вернется звездный каст:
- Лили Коллинз (Эмили Купер);
- Лукас Браво (Габриэль);
- Эшли Парк (Минди);
- Филиппин Леруа-Болье (Сильви);
- Люсьен Лависконт (Алфи);
- Минни Драйвер (принцесса Джейн) и другие.
Чем закончился пятый сезон сериала Эмили в Париже
После романтических приключений в Риме и разрыва с итальянцем Марчелло в пятом сезоне главная героиня Эмили Купер возвращается в Париж.
Финал предыдущего сезона создал основу для очередного воссоединения с Габриэлем: французский шеф-повар пригласил девушку в совместное путешествие в Грецию.
Напомним, что шестой сезон сериала Эмили в Париже станет завершающим. Об этом создатели сериала сообщили в мае этого года. Эмили в Париже возглавлял рейтинги просмотров в 90 странах мира.
Фото: скриншот с трейлера