РФ вербует родственников пленных для шпионажа и диверсий — СБУ
- Российские спецслужбы активизировали попытки вербовать родственников украинских пленных через мессенджеры и телефон, требуя тайной военной информации или диверсий в обмен на обещания вернуть близких.
- В СБУ призывают отказываться от сотрудничества с оккупантами, фиксировать такие контакты и немедленно сообщать о них.
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины, чьи родственники находятся во враждебном плену.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
РФ вербует родственников украинских пленных
Как утверждают в СБУ, общение с семьями пленных обычно происходит через телефон, мессенджеры или видеосвязь, а иногда при непосредственном присутствии самого украинского военнопленного.
От родственников требуют передавать информацию о дислокации военных объектов, маршрутах перемещения техники и личного состава, а также персональные данные других бойцов.
В то же время Россия склоняет граждан к диверсиям, терактам, заказным убийствам и участию в информационно-психологических кампаниях для дискредитации Украины.
При выполнении задач Россия обещает лояльное отношение и внесение воина в списки на обмен, хотя это не соответствует действительности, подчеркнули в СБУ. В некоторых случаях за возвращение пленных дополнительно требуют деньги.
СБУ призывает категорически отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией.
Там рекомендуют фиксировать переписку или разговоры при попытке вербовки, а также передавать соответствующую информацию Службе безопасности Украины.
Контакты для сообщений:
- Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38(067)650-83-32;
- номера для связи: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21;
- чат-бот Спали ФСБешника;
- горячая линия СБУ – 1516;
- email – 1516@ssu.gov.ua, united_center@ssu.gov.ua.