Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины, чьи родственники находятся во враждебном плену.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

РФ вербует родственников украинских пленных

Как утверждают в СБУ, общение с семьями пленных обычно происходит через телефон, мессенджеры или видеосвязь, а иногда при непосредственном присутствии самого украинского военнопленного.

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От родственников требуют передавать информацию о дислокации военных объектов, маршрутах перемещения техники и личного состава, а также персональные данные других бойцов.

В то же время Россия склоняет граждан к диверсиям, терактам, заказным убийствам и участию в информационно-психологических кампаниях для дискредитации Украины.

При выполнении задач Россия обещает лояльное отношение и внесение воина в списки на обмен, хотя это не соответствует действительности, подчеркнули в СБУ. В некоторых случаях за возвращение пленных дополнительно требуют деньги.

СБУ призывает категорически отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией.

Там рекомендуют фиксировать переписку или разговоры при попытке вербовки, а также передавать соответствующую информацию Службе безопасности Украины.

Контакты для сообщений:

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38(067)650-83-32;

номера для связи: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21;

чат-бот Спали ФСБешника;

горячая линия СБУ – 1516;

email – 1516@ssu.gov.ua, united_center@ssu.gov.ua.

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