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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер обыграл Полесье в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Украины

Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер стал вторым финалистом Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. В полуфинале горняки в овертайме обыграли житомирское Полесье.

Матч Полесье — Шахтер состоялся на центральном стадионе Житомира и завершился победой горняков со счетом 1:0.

Полесье — Шахтер: результат и обзор матча

К этому матчу шахтер подходил с тремя поражениями в официальных очных матчах с Полесьем и одной ничьей. Причем, в этих матчах горнякам не удалось забить ни одного гола.

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Без голов прошел и первый тайм поединка, хотя Шахтер имел два неплохих момента, чтобы отличиться. Всего до перерыва горняки семь раз били по воротам Полесья, против четырех ударов у хозяев.

Во втором тайме Шахтер еще больше усилил давление на ворота соперника, нанеся уже четыре удара в створ ворот, но каждый раз голкипер полесских волков Олег Кудрик демонстрировал свое мастерство.

Однако отличиться ни одной из команд за 90 минут не удалось и игра перешла в дополнительное время. Единственный гол на 113 минуте встречи удалось забить бразильцу Алиссону. Вингер горняков после того, как получил мяч в штрафной соперника, отправил его между ног вратаря Полесья.

Кубок Украины 1/2 финала. Полесье — Шахтер — 0:1

  • Голы: Алиссон, 113

Для донецкого Шахтера это 21-й выход в истории в финал Кубка Украины. Также горняки являются действующими победителями этого трофея.

Соперником Шахтера в финале Кубка Украины станет киевское Динамо, которое разгромило Буковину со счетом 4:1 в другом матче полуфинала. Финал Кубка Украины состоится 14 мая в Житомире.

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Кубок Украины, ФК Полесье, Футбол, Шахтар
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