Третье поражение подряд: Джокович вылетел из турнира Madrid Open
Из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания, вылетел знаменитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5).
Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что в 1/32 финала серб в двух сетах потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (АТР 44) за 1 час и 42 минуты.
Грунтовый турнир АТР 1000 в Мадриде
Счет следующий:
Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперников.
Арнальди в третьем круге сыграет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63).
Напомним, что Джокович проиграл третий матч подряд. Перед этим это произошло 31 марта, тогда он уступил в финале соревнований в Майами, а 9 апреля вылетел из Мастерса в Монте-Карло в первом же матче.
Маттео стал первым игроком вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. Для Арнальди это вторая победа над представителем первой пятерки рейтинга.