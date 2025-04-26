Третье поражение подряд: Джокович вылетел из турнира Madrid Open

Из грунтового турнира АТР 1000 в Мадриде, Испания, вылетел знаменитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 5).

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что в 1/32 финала серб в двух сетах потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди (АТР 44) за 1 час и 42 минуты.

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Грунтовый турнир АТР 1000 в Мадриде

Счет следующий:

Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперников.

Арнальди в третьем круге сыграет против Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 63).

Напомним, что Джокович проиграл третий матч подряд. Перед этим это произошло 31 марта, тогда он уступил в финале соревнований в Майами, а 9 апреля вылетел из Мастерса в Монте-Карло в первом же матче.

Маттео стал первым игроком вне топ-30 рейтинга АТР, который победил Новака в Мадриде. Для Арнальди это вторая победа над представителем первой пятерки рейтинга.

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