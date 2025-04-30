Лига чемпионов-2024/25: расписание, результаты матчей и сетка турнира

В Лиге чемпионов осталось четыре команды, которые продолжают борьбу за титул самого престижного футбольного клубного турнира Европы.

В частности, борьбу продолжает лондонский Арсенал, за который выступает украинский футболист Александр Зинченко. Чтобы выйти в финал Лиги чемпионов канониры должны пройти чемпиона Франции ПСЖ.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей Лиги чемпионов-2024/25.

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Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов и результаты

Первый матч: вторник, 29 апреля

22:00 Арсенал 0:1 ПСЖ

Первый матч: среда, 30 апреля

22:00 Барселона _:_ Интер

Ответный матч: вторник, 6 мая

22:00 Интер _:_ Барселона

Ответный матч: среда, 7 мая

22:00 ПСЖ _:_ Арсенал

Расписание 1/4 финала Лиги чемпионов и результаты

Первые матчи: вторник, 8 апреля

22:00 Арсенал 3:0 Реал Мадрид 22:00 Бавария 1:2 Интер

Первые матчи: среда, 9 апреля

22:00 Барселона 4:0 Боруссия Дортмунд 22:00 ПСЖ 3:1 Астон Вилла

Ответные матчи: вторник, 15 апреля

22:00 Боруссия Дортмунд 3:1 Барселона 22:00 Астон Вилла 3:2 ПСЖ

Ответные матчи: среда, 16 апреля

22:00 Реал Мадрид 1:2 Арсенал 22:00 Интер 2:2 Бавария

Расписание 1/8 финала Лиги чемпионов и результаты

Первые матчи: вторник, 4 марта

19:45 Брюгге 1:3 Астон Вилла 22:00 Боруссия Дортмунд 1:1 Лилль 22:00 ПСВ 1:7 Арсенал 22:00 Реал Мадрид 2:1 Атлетико Мадрид

Первые матчи: среда, 5 марта

19:45 Фейеноорд 0:2 Интер 22:00 Бенфика 0:1 Барселона 22:00 Бавария 3:0 Байер 22:00 ПСЖ 0:1 Ливерпуль

Ответные матчи: вторник, 11 марта

19:45 Барселона 3:1 Бенфика 22:00 Ливерпуль 0:1 (пен. 1:4) ПСЖ 22:00 Байер 0:2 Бавария 22:00 Интер 2:1 Фейеноорд

Ответные матчи: среда, 12 марта

19:45 Лилль 1:2 Боруссия Дортмунд 22:00 Атлетико Мадрид 1:0 (пен. 2:4) Реал Мадрид 22:00 Арсенал 2:2 ПСВ 22:00 Астон Вилла 3:0 Брюгге

Сетка Лиги чемпионов

В отличие от предыдущих сезонов, после обновленного формата полная сетка Лиги чемпионов известна уже на стадии 1/8 финала.

Первые полуфиналы состоятся 29/30 апреля, ответные матчи — 6/7 мая 2025 года. Финал запланирован на 31 мая в Мюнхене на Альянц-Арене.

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