Олександр Усик дебютує в Голлівуді: вийшов трейлер фільму Розгромна машина

Компанія A24 оприлюднила перший трейлер байопіку Розгромна машина (The Smashing Machine), де серед акторського складу помітно українського боксера Олександра Усика.

Стрічка розповідає про життя дворазового чемпіона UFC Марка Керра, якого зіграв Двейн Джонсон.

Розгромна машина – трейлер з Усиком

У центрі сюжету стрічки – слава, залежність і внутрішня боротьба культового бійця, історія якого вже лягала в основу документального фільму HBO 2002 року. Для більшої схожості на Керра Джонсон пішов на кардинальні зміни в образі. Він з’являється з гримом та спеціальними накладками на обличчі, а також говорить із характерним акцентом штату Огайо.

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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик виконав у байопіку роль Ігоря Вовчанчина – легенди українського та світового ММА, який двічі бився з Керром наприкінці 1990-х. Один із цих поєдинків завершився нокаутом у виконанні Вовчанчина, однак був анульований, другий – перемогою українця за рішенням суддів.

Розгромна машина – акторський склад

Також у фільмі з’явиться чемпіон Bellator MMA Раян Бейдер у ролі Марка Коулмена, ще однієї знакової постаті світу змішаних єдиноборств. Дружину головного героя зіграє Емілі Блант.

Саме вона познайомила Джонсона з режисером Бенні Сафді після зйомок стрічки Оппенгеймер, у якій виконала одну з головних ролей.

Фільм став для Джонсона відходом від звичних блокбастерів у бік більш драматичного та глибокого кіно. Прем’єра Розгромної машини очікується 3 жовтня 2025 року.

Фото: скриншот з трейлеру

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