Реванш Усик — Дюбуа: сколько стоят билеты на бой и где их приобрести

Бой реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Это будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором будут объединены пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Факты ICTV узнавали, сколько стоят билеты на бой реванш Усик — Дюбуа и где их можно приобрести.

Реванш Усик — Дюбуа: сколько стоят билеты

Продажа билетов стартовала 30 апреля через официального оператора Ticketmaster.

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Организаторы предлагают пять категорий мест:

Уровень 5 — самые доступные билеты на верхнем ярусе.

Уровни 2 и 1 — места на среднем и нижнем ярусах.

Партер (ground floor) — сиденья рядом с рингом, для премиум-зрителей.

Специальные VIP-предложения с дополнительными услугами.

Реванш Усик — Дюбуа: цены на билеты

Цена зависит от зоны размещения, поэтому чем ближе к рингу, тем дороже. Специальные VIP-предложения включают расширенный сервис и комфорт.

Стоимость билетов начинается от 49,96 фунтов стерлингов (около 2770 гривен).

В то время как минимальная цена за место в VIP-ложе составляет 839 фунтов (ориентировочно 46 500 гривен).

Согласно информации на официальном сайте продаж, сейчас осталось всего несколько билетов на бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Сейчас доступны два варианта на бой Усик — Дюбуа 2, в четвертую зону:

Билет в ряд 22 стоит 124,95 фунтов стерлингов.

Билет в ряд 39 стоит 109,96 фунтов стерлингов.

Реванш станет продолжением первого боя, состоявшегося в августе 2023 года, где Усик победил нокаутом в девятом раунде. С тех пор Дюбуа одержал громкие победы над Джарреллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа, а Усик дважды одолел Тайсона Фьюри. Оба спортсмена в отличной физической форме, и бой обещает быть интригующим.

После поединка победитель обязан провести защиту поясов против обязательного претендента по версии WBO — Джозефа Паркера.

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