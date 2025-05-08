В Челси решили, получит ли Мудрик медаль в случае победы в Лиге конференций

Лондонский Челси решил, что украинский футболист Михаил Мудрик получит медаль, если аристократы выиграют Лигу конференций.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Мудрик получит медаль в случае победы Челси в ЛК

В четверг, 8 мая, Челси проведет ответный матч в полуфинале Лиги конференций против шведского Юргордена. Первая игра в этой паре завершилась уверенной победой лондонского клуба со счетом 4:1.

Сейчас смотрят

В финале победитель этого противостояния встретится с Бетисом или Фиорентиной (2:1 в пользу испанского клуба в первом матче).

Журналисты пишут, что в случае победы в Лиге конференций или поражения Челси получит 50 золотых или серебряных медалей. Аристократы сами будут распределять награды между игроками и тренерами.

— Ожидается, что Михаил Мудрик получит одну из них, поскольку он участвовал в турнире в начале этого сезона, несмотря на то, что сейчас он отстранен от футбола, — отметило издание.

Также на медаль могут рассчитывать арендованные игроки, такие как Жоау Фелиш (в аренде в Милане) и Ренато Вейга (в аренде в Ювентусе).

Напомним, до допинг-скандала в декабре Михаил Мудрик сыграл в текущем сезоне в 15 матчах за Челси во всех турнирах. На его счету три гола и пять результативных передач.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.