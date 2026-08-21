В октябре 2026 года в Украине ожидают визит Военного комитета НАТО. Это будет первое подобное мероприятие за восемь лет.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый после первой беседы с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Военный комитет НАТО планирует визит в Украину

По словам Драпатого, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Сил обороны Украины.

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Главнокомандующий проинформировал Каво Драгоне о приоритетах украинской армии, среди которых дальнобойные удары, гибкая тактика пехоты и роботизация передовой.

Отдельной темой стала противовоздушная оборона Украины.

– Защита неба – это мой приоритет, – подчеркнул Драпатый.

Он также поблагодарил адмирала за его личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства НАТО.

По словам главнокомандующего ВСУ, Каво Драгоне уже трижды посещал Украину и лично знаком с ситуацией на месте.

Драпатый также отметил, что Украина ожидает визита Военного комитета НАТО в октябре.

Главнокомандующий подчеркнул, что сотрудничество Украины с НАТО не ограничивается получением военной поддержки. Украинские военные также передают союзникам опыт ведения современной войны, полученный в ходе противостояния российской агрессии.

Напомним, лидеры стран НАТО договорились предоставить Украине не менее €140 млрд военной поддержки в 2026–2027 годах.

В 2026 году союзники обязуются выделить 70 млрд евро на военное снаряжение, помощь и обучение для Украины.

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