Военный комитет НАТО впервые за восемь лет планирует визит в Украину
- Военный комитет НАТО может прибыть в Украину впервые за восемь лет.
- Украина поделилась с Альянсом боевым опытом, которого нет ни у одной другой армии мира.
В октябре 2026 года в Украине ожидают визит Военного комитета НАТО. Это будет первое подобное мероприятие за восемь лет.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый после первой беседы с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
Военный комитет НАТО планирует визит в Украину
По словам Драпатого, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности Сил обороны Украины.
Главнокомандующий проинформировал Каво Драгоне о приоритетах украинской армии, среди которых дальнобойные удары, гибкая тактика пехоты и роботизация передовой.
Отдельной темой стала противовоздушная оборона Украины.
– Защита неба – это мой приоритет, – подчеркнул Драпатый.
Он также поблагодарил адмирала за его личную позицию и последовательную поддержку Украины на уровне высшего военного руководства НАТО.
По словам главнокомандующего ВСУ, Каво Драгоне уже трижды посещал Украину и лично знаком с ситуацией на месте.
Драпатый также отметил, что Украина ожидает визита Военного комитета НАТО в октябре.
Главнокомандующий подчеркнул, что сотрудничество Украины с НАТО не ограничивается получением военной поддержки. Украинские военные также передают союзникам опыт ведения современной войны, полученный в ходе противостояния российской агрессии.
Напомним, лидеры стран НАТО договорились предоставить Украине не менее €140 млрд военной поддержки в 2026–2027 годах.
В 2026 году союзники обязуются выделить 70 млрд евро на военное снаряжение, помощь и обучение для Украины.