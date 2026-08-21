Российские атаки нанесли значительный ущерб украинскому топливному сектору — за последние шесть месяцев пострадало более трехсот АЗС.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Более 300 АЗС разрушены или повреждены в Украине

По словам Шмыгаля, только за последние полгода в результате российских атак более 300 автозаправочных станций в Украине получили повреждения или были полностью разрушены.

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Министр подчеркнул, что сегодня АЗС де-факто выполняют функцию критической инфраструктуры, ведь обеспечивают топливом население и украинский рынок. Из-за постоянных российских атак правительство каждую неделю координирует работу с представителями топливных сетей.

— Более трехсот автозаправочных станций пострадали или были разрушены буквально за последние полгода. Это, конечно, серьёзные потери для нашей экономики. Электроэнергетический комплекс пострадал вообще очень сильно, — заявил Шмыгаль.

Министерство финансов вместе с бизнесом сейчас изучает возможность введения механизма страхования и создания соответствующего фонда.

В то же время отдельную статью в госбюджете для компенсации убытков в электроэнергетике создавать не планируют. Зато планы устойчивого развития предусматривают финансирование критической инфраструктуры независимо от того, находится ли объект в государственной или частной собственности.

Около €5 млрд на защиту и восстановление энергетики

Для восстановления поврежденной инфраструктуры государство привлекает, в частности, средства Фонда поддержки энергетики Украины. Помощь предусмотрена не только для государственных предприятий, но и для частных компаний, владеющих объектами критической инфраструктуры.

— Поэтому вот этот массированный, ну, на самом деле, в пределах €5 млрд, как было сказано в начале года, ресурс сегодня направляется и на защиту, и на восстановление, и, соответственно, на поддержку энергетического бизнеса, — сообщил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявил, что сейчас энергосистема Украины работает стабильно, а плановые отключения электричества не применяются. В то же время ситуация может измениться в зависимости от интенсивности российских ударов.

Больше всего беспокойства сейчас вызывает ситуация в Киеве и Полтавской области. По словам министра, Россия пытается уничтожать генерирующие мощности, в частности те, которые Украина восстанавливает или устанавливает перед отопительным сезоном.

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