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3 мин.

Сборная Украины выиграла золото на ЧЕ-2025 по прыжкам в воду

Лискун і Середа
Фото: Getty Images

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала золото в командном миксте в прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду стартовал 22 мая в турецком городе Анталия и продлится 28 мая.

Украина взяла золото ЧЕ-2025 по прыжкам в воду

Победу сине-желтым принесли Ксения Байло, Алексей Середа, София Лискун и Кирилл Болюх, которые в сумме набрали 407,20 балла.

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Второе место заняли спортсмены из сборной Германии, которые набрали 400,60 балла, а бронза досталась Италии — 360,40.

После первого раунда прыжков украинцы вырвались в лидеры — Байло и Болюк заработали 130.80 баллов с 3-метрового трамплина. Во втором раунде Лыскун и Середа смогли удержать лидерство после выполнения прыжка с вышки.

После третьего раунда сборная Украины уступала сместилась на вторую строчку, но имела еще один прыжок с вышки, за которых Байло и Болюк получили 76.80 балла и вышли на первое место.

Для украинской команды это второе подряд золото на уровне чемпионатов Европы по прыжкам в воду в смешанных командных соревнованиях.

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