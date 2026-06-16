Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом глава государства заявил во вторник, 16 июня, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G7.

Зеленский отказался ехать на переговоры с Путиным в Москву

По словам президента, Украина не будет участвовать в подобных “играх”.

Сейчас смотрят

— Я знаю, что Путин через разных лидеров неоднократно предлагал приехать в Москву. Но это игры. Мы не играем в такие игры, — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что переговоры могут состояться на территории нейтрального государства, но не в Украине или России.

— Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, — сказал украинский лидер.

По мнению президента, переговоры необходимо провести до начала зимы.

— Я считаю, что очень важно попытаться организовать такую встречу до наступления зимы. Россия должна знать, что если мы пережили очень тяжелую зиму, то и для нее следующая зима не будет легкой. Именно поэтому мое предложение — диалог, — отметил он.

Напомним, 16 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз повторил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, ему нужно приехать в Москву.

Он снова проигнорировал предложение Зеленского о проведении переговоров на нейтральной территории.

Представитель Кремля также заявил, что Путин не получал приглашения от Киева провести встречу с президентом Украины на полях саммита G7.

15 июня Зеленский сообщил, что предложил российскому диктатору встретиться во время саммита G7, который проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.

4 июня президент Украины обнародовал открытое письмо Путину, в котором, среди прочего, призвал завершить войну “в формате между вами и нами” и предложил личную встречу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.