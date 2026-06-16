Нужно организовать до зимы — Зеленский о встрече с Путиным
- Владимир Зеленский заявил, что не поедет на встречу с Путиным в Москву.
- Президент Украины сказал, что переговоры могут состояться только на территории нейтрального государства, встречу лучше организовать до зимы.
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Об этом глава государства заявил во вторник, 16 июня, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G7.
Зеленский отказался ехать на переговоры с Путиным в Москву
По словам президента, Украина не будет участвовать в подобных “играх”.
— Я знаю, что Путин через разных лидеров неоднократно предлагал приехать в Москву. Но это игры. Мы не играем в такие игры, — сказал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что переговоры могут состояться на территории нейтрального государства, но не в Украине или России.
— Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, — сказал украинский лидер.
По мнению президента, переговоры необходимо провести до начала зимы.
— Я считаю, что очень важно попытаться организовать такую встречу до наступления зимы. Россия должна знать, что если мы пережили очень тяжелую зиму, то и для нее следующая зима не будет легкой. Именно поэтому мое предложение — диалог, — отметил он.
Напомним, 16 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз повторил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, ему нужно приехать в Москву.
Он снова проигнорировал предложение Зеленского о проведении переговоров на нейтральной территории.
Представитель Кремля также заявил, что Путин не получал приглашения от Киева провести встречу с президентом Украины на полях саммита G7.
15 июня Зеленский сообщил, что предложил российскому диктатору встретиться во время саммита G7, который проходит 15–17 июня во французском Эвиан-ле-Бен.
4 июня президент Украины обнародовал открытое письмо Путину, в котором, среди прочего, призвал завершить войну “в формате между вами и нами” и предложил личную встречу.