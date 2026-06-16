Правительство запустило в приложении и на портале Дія новый сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей.

Теперь с помощью одного электронного заявления можно одновременно получить несколько государственных услуг без необходимости отдельно обращаться в разные учреждения.

О запуске сервиса сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Какие услуги можно оформить благодаря новому сервису в Дії

По словам министра, новый механизм предусматривает возможность одновременного оформления нескольких государственных услуг в рамках одного обращения.

В частности, с помощью сервиса можно получить:

единовременную денежную помощь от Министерства по делам ветеранов;

социальные услуги;

статус лица с инвалидностью вследствие войны;

статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

Ранее для этого нужно было подавать отдельные заявления и ждать завершения каждого этапа оформления.

Например, сначала нужно было получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, дождаться принятия решения, а уже после этого подавать отдельное обращение для получения денежной помощи.

Теперь эти процессы объединили в одну электронную услугу.

Как будет работать новый сервис для ветеранов в Дії

Подать заявление можно онлайн через портал Дія. По информации правительства, большинство необходимых данных будет подтягиваться автоматически из государственных реестров.

В то же время в некоторых случаях заявителей могут попросить дополнительно предоставить документы для подтверждения права на соответствующие услуги.

Срок обработки заявлений зависит от набора выбранных услуг и составляет от 5 до 30 календарных дней.

Результат рассмотрения можно будет получить онлайн.

На днях Кабинет министров также принял изменения в систему денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев.

В частности, правительство утвердило новую модель дополнительных выплат в зависимости от условий службы и характера выполнения задач. Она предусматривает доплаты за участие в боевых действиях, службу на разных линиях фронта, бонусы за боевые операции и специальные вознаграждения.

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