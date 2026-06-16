Одно заявление вместо нескольких: в Дії появился новый сервис для ветеранов
Правительство запустило в приложении и на портале Дія новый сервис для ветеранов, ветеранок и членов их семей.
Теперь с помощью одного электронного заявления можно одновременно получить несколько государственных услуг без необходимости отдельно обращаться в разные учреждения.
О запуске сервиса сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Какие услуги можно оформить благодаря новому сервису в Дії
По словам министра, новый механизм предусматривает возможность одновременного оформления нескольких государственных услуг в рамках одного обращения.
В частности, с помощью сервиса можно получить:
- единовременную денежную помощь от Министерства по делам ветеранов;
- социальные услуги;
- статус лица с инвалидностью вследствие войны;
- статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.
Ранее для этого нужно было подавать отдельные заявления и ждать завершения каждого этапа оформления.
Например, сначала нужно было получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, дождаться принятия решения, а уже после этого подавать отдельное обращение для получения денежной помощи.
Теперь эти процессы объединили в одну электронную услугу.
Как будет работать новый сервис для ветеранов в Дії
Подать заявление можно онлайн через портал Дія. По информации правительства, большинство необходимых данных будет подтягиваться автоматически из государственных реестров.
В то же время в некоторых случаях заявителей могут попросить дополнительно предоставить документы для подтверждения права на соответствующие услуги.
Срок обработки заявлений зависит от набора выбранных услуг и составляет от 5 до 30 календарных дней.
Результат рассмотрения можно будет получить онлайн.
На днях Кабинет министров также принял изменения в систему денежного обеспечения военнослужащих и спецназовцев.
В частности, правительство утвердило новую модель дополнительных выплат в зависимости от условий службы и характера выполнения задач. Она предусматривает доплаты за участие в боевых действиях, службу на разных линиях фронта, бонусы за боевые операции и специальные вознаграждения.