Во вторник, 16 июня, в Никополе Днепропетровской области российские войска атаковали гражданских лиц, которые двигались по дороге. В результате удара FPV-дрона погибли три человека.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россияне атаковали дроном Никополь: что известно

По предварительным данным, среди погибших — 87-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые, вероятно, были матерью и сыном.

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Личность ещё одного погибшего в настоящее время устанавливают правоохранители.

Обстоятельства трагедии документируют соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напоминаем, 24 мая враг ударил по Никопольскому району артиллерией и беспилотниками. В результате атаки пострадали семь человек, среди них — двое детей.

Были повреждены многоквартирные жилые дома.

3 мая враг атаковал беспилотниками Никопольский район более 10 раз.

Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская и Миривская громады.

В результате атаки беспилотниками один человек получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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