Россияне атаковали Никополь: среди погибших — мать и сын
Во вторник, 16 июня, в Никополе Днепропетровской области российские войска атаковали гражданских лиц, которые двигались по дороге. В результате удара FPV-дрона погибли три человека.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Россияне атаковали дроном Никополь: что известно
По предварительным данным, среди погибших — 87-летняя женщина и 51-летний мужчина, которые, вероятно, были матерью и сыном.
Личность ещё одного погибшего в настоящее время устанавливают правоохранители.
Обстоятельства трагедии документируют соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напоминаем, 24 мая враг ударил по Никопольскому району артиллерией и беспилотниками. В результате атаки пострадали семь человек, среди них — двое детей.
Были повреждены многоквартирные жилые дома.
3 мая враг атаковал беспилотниками Никопольский район более 10 раз.
Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская и Миривская громады.
В результате атаки беспилотниками один человек получил ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА