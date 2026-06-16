После нескольких месяцев слухов и предположений британский актер Том Холланд официально подтвердил, что женился на своей возлюбленной — актрисе Зендее.

Откровенное признание звезда фильмов о Человеке-пауке сделал в интервью журналу Esquire UK.

Том Холланд подтвердил брак с Зендеей

Во время разговора журналисты вспомнили сгенерированные ИИ свадебные фото пары, которые в последние месяцы активно вирусились в Instagram и TikTok.

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Холланда спросили, не подумали ли родственники после появления этих снимков, что пропустили настоящую свадьбу.

— Нет, потому что они все там были… Это все, что вы получите по этому поводу, — ответил актер.

Именно эта фраза стала первым прямым подтверждением того, что свадьба действительно состоялась.

Заявления о звездном браке

Слухи о браке пары появились еще в феврале 2026 года. Тогда многолетний стилист Зендеи Лоу Роуч во время церемонии вручения Actor Awards в Лос-Анджелесе сделал неожиданное заявление.

— Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили! — сказал он.

Впрочем, тогда сами актеры не комментировали эти слова.

Еще раньше, на церемонии вручения премии Golden Globe Awards, Зендея впервые появилась с помолвочным кольцом, созданным британским ювелиром Джессикой Маккормак.

Том Холланд о Зендее

В новом интервью Холланд также рассказал о своих чувствах к жене и признался, что именно она стала его главной опорой.

— Я нашел своего человека. Она — моя лучшая подруга, и я самый счастливый, когда нахожусь рядом с ней. Я никогда раньше не чувствовал такую поддержку и защиту, — сказал актер.

Том Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма о Человеке-пауке. С тех пор они оставались одной из самых закрытых пар Голливуда и редко комментировали личную жизнь.

Недавно актеры впервые за пять лет вместе появились на красной дорожке во время фотоколла нового фильма Spider-Man: Brand New Day в Мадриде.

В этом году поклонники увидят супругов сразу в двух совместных проектах. Помимо нового фильма о Человеке-пауке, они также снялись в картине Одиссея режиссера Кристофера Нолана.

Источник : Daily Mail

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