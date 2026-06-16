Часть костюмной коллекции Национальной киностудии имени Александра Довженко сохранилась после российского удара по Киеву, поскольку экспонаты находились не только в разрушенном костюмерном складе, но и на других локациях.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор киностудии Андрей Дончик.

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По словам Андрея Дончика, после того, как работников допустили к месту удара, стало понятно, что здание костюмерного склада спасти уже невозможно.

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— Мы увидели, что на месте этого костюмированного склада спасать нечего. Там сплошная руина. К счастью, это была не одна локация хранения костюмов. У нас было еще несколько локаций, поэтому все-таки часть коллекции сохранилась, — сообщил он.

Также руководитель киностудии рассказал, что удалось сохранить архив фильмов, который находился в отдельном хранилище.

Речь идет об около 600 кинолент в пленочном формате, значительная часть которых до сих пор не оцифрована.

Несмотря на то, что в здании выбиты окна и двери, сама коллекция фильмов не пострадала.

Кроме костюмерного склада, серьезные повреждения получил и центральный корпус киностудии.

По словам Дончика, фактически уничтожены или повреждены окна почти во всех зданиях комплекса.

Сейчас идет предварительная оценка ущерба.

На киностудии также сообщили, что уже есть меценаты и частные лица, готовые помочь. Представители киносообщества создали фонд помощи.

Первоочередные работы планируют выполнить до начала зимы.

Несмотря на разрушения, киностудия продолжает работать для посетителей — экскурсии не отменены, а их частью теперь станет и демонстрация последствий российской атаки.

Напомним, что во время ночной атаки на Киев 15 июня российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко.

По данным правоохранителей, по объекту могли ударить двумя баллистическими ракетами. В результате атаки было уничтожено двухэтажное здание костюмерного склада, а также повреждены съемочные павильоны, административные и производственные помещения.

В Министерстве культуры заявили, что это уже вторая атака на киностудию в июне и назвали удары частью системного давления на украинскую культуру.

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