Источники в британской разведке предупреждают, что в течение ближайших месяцев российский президент Владимир Путин может прибегнуть к прямой провокации против Великобритании и ее союзников по НАТО.

Об этом пишет Daily Mail.

Путин готовит провокацию против НАТО

Источники отмечают, что такой шаг станет испытанием для нового правительства Энди Бернема в период, когда президент США Дональд Трамп сосредоточен на Иране.

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Глава Кремля будет пытаться воспользоваться любыми разногласиями относительно решимости Великобритании после того, как Бернем сменил на посту премьер-министра Кира Стармера.

— Сейчас существует твердое убеждение, что Путин готовит какую-то прямую конфронтацию с НАТО, которая может произойти в течение ближайших нескольких месяцев. На это влияет ряд факторов — убеждение, что Трамп отвлекается на Иран, а также признаки раскола среди украинского руководства, — сказал один источник в разведке.

По данным источника, разочарование Путина ходом войны в Украине является еще одним фактором, который может способствовать попытке провокации.

Смена правительства в Великобритании может подтолкнуть российского президента “попробовать проверить Бернема и выяснить, можно ли воспользоваться какими-либо разногласиями между старой и новой администрациями”.

— Есть ощущение, что если он (Владимир Путин, — Ред.) не сможет каким-либо образом изменить динамику на поле боя (против Украины, — Ред.), война будет проиграна, — цитируют журналисты еще одного инсайдера из спецслужб.

Напомним, 20 июля король Великобритании Чарльз назначил Энди Бернема премьер-министром.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Бернем подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.

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