Утром в воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 ВВС Румынии сбил еще один беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина-Килия. Это третий дрон, который румынские пилоты сбили за три дня.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

В Румынии истребитель F-16 сбил российский дрон

Румынский лидер поблагодарил летчиков и наземные подразделения за профессионализм и эффективность.

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По словам Дана, согласно расследованию Генеральной прокуратуры страны, беспилотник, который сбили утром 24 июля, был одним из российских Шахедов, которые Россия применяет для атак на Украину.

Президент добавил, что расследование относительно происхождения беспилотников, сбитых в субботу и воскресенье, еще продолжается.

– Дипломатический протест Румынии Российской Федерации будет основываться на результатах этих расследований. Недопустимо и неприемлемо, что РФ продолжает нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия являются неприемлемыми, и мы вместе с нашими союзниками относимся к ним со всей серьезностью, – подчеркнул Дан.

Румыния вызвала российского посла

МИД Румынии вызвал посла РФ после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Глава МИД Румынии Оана Цою повторила слова президента Никушора Дана о том, что дипломатический протест Румынии в адрес РФ будет основываться на результатах расследований вторжений БпЛА.

По словам Цою, в связи с неоднократными нарушениями посол РФ был вызван в Министерство иностранных дел Румынии.

Утром в воскресенье, 26 июля, румынские власти обнародовали предупреждение об угрозе для северной части уезда Тулча, сообщает Digi24.

25 июля румынский пилот F-16 сбил беспилотник в 10 км к западу от города Сфынту-Георге.

24 июля истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник над территорией уезда Бузэу во время российских атак на Одесскую область Украины. Это был первый случай, когда в Румынии сбили дрон, залетевший в воздушное пространство страны.

Позже Минобороны Румынии сообщило, что уничтожить беспилотник удалось не с первой попытки.

В Верховном командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявили, что после выявления угрозы в небо подняли четыре истребителя — два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter.

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