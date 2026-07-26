Во время засады повстанцев в Мали российский Африканский корпус оставил военных малийской хунты без наземной и воздушной поддержки.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия бросила союзников в Мали во время засады: что известно

По информации ГУР, в начале июля 2026 года повстанческие группировки устроили засаду на колонну российского Африканского корпуса и сил малийской хунты возле населенного пункта Табришат в районе Гао на северо-востоке страны.

Сейчас смотрят

В разгар боя, когда колонна начала нести потери в бронетехнике и живой силе, российские военные отступили, оставив своих союзников без поддержки.

В ГУР отметили, что россияне не задействовали ни наземные силы, ни авиацию, хотя у них в распоряжении есть беспилотники Орион, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8.

По предварительным данным украинской разведки, в результате боя погибли как минимум 60 военнослужащих малийской хунты, еще не менее 30 попали в плен, десятки получили ранения.

В разведке считают, что этот случай показывает отношение России к своим союзникам, которых она использует для достижения собственных целей.

По данным ГУР, российские военные используют солдат малийской хунты для выполнения вспомогательных работ, а также накручивают коррупционные схемы среди местного военного руководства, в частности продавая стрелковое оружие, которое раньше передавали в качестве военной помощи.

В ГУР также заявили, что стратегической целью России в Мали является установление контроля над запасами золота и урана, а также расширение своего военно-политического влияния на африканском континенте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.