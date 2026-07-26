Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас Украина находится на сильнейших позициях с начала полномасштабной войны и готова к справедливому миру.

Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рохмова Стубба и Зеленского

По словам Стубба, во время беседы они с Зеленским обсудили российскую агрессию против Украины и дальнейшие шаги по пути к завершению войны.

Сейчас смотрят

— Я провел хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили войну агрессии России против Украины и путь вперед, – написал президент Финляндии в соцсети X.

Он подчеркнул, что нынешняя позиция Киева является самой сильной за все время полномасштабной войны. А потому непрерывная поддержка партнеров критически важна для сохранения этого темпа.

Президент Финляндии также подчеркнул, что Украина настроена на достижение мира.

Стубб в очередной раз подчеркнул, что дальнейшая военная, политическая и экономическая поддержка союзников остается ключевым условием для укрепления позиций Украины и продвижения к справедливому завершению войны.

В марте в Финляндии зафиксировали падение двух дронов, одну из которых впоследствии идентифицировали как украинский Ан-196 Февраль. Беспилотник упал вблизи города Коувола, примерно в 50 км от границы с РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.