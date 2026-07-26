Стубб после звонка Зеленскому: Украина имеет сильнейшие позиции и готова к миру
- Александр Стубб провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
- Стороны обсудили российскую агрессию и дальнейший путь к миру.
- Президент Финляндии заявил, что позиция Украины сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас Украина находится на сильнейших позициях с начала полномасштабной войны и готова к справедливому миру.
Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Рохмова Стубба и Зеленского
По словам Стубба, во время беседы они с Зеленским обсудили российскую агрессию против Украины и дальнейшие шаги по пути к завершению войны.
— Я провел хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили войну агрессии России против Украины и путь вперед, – написал президент Финляндии в соцсети X.
Он подчеркнул, что нынешняя позиция Киева является самой сильной за все время полномасштабной войны. А потому непрерывная поддержка партнеров критически важна для сохранения этого темпа.
Президент Финляндии также подчеркнул, что Украина настроена на достижение мира.
Стубб в очередной раз подчеркнул, что дальнейшая военная, политическая и экономическая поддержка союзников остается ключевым условием для укрепления позиций Украины и продвижения к справедливому завершению войны.
В марте в Финляндии зафиксировали падение двух дронов, одну из которых впоследствии идентифицировали как украинский Ан-196 Февраль. Беспилотник упал вблизи города Коувола, примерно в 50 км от границы с РФ.