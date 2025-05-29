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3 мин.

ПСЖ – Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов

ПСЖ Інтер
Фото: Getty Images, Depositphotos

В матче ПСЖИнтер определится новый обладатель трофея Лиги чемпионов по итогам сезона-2024/25. Игра состоится в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене (Германия).

Начало матча ПСЖ – Интер – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Интер: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча ПСЖ – Интер являются подопечные Луиса Энрике.

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Ставки на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 2.22. Успех Интера оценивают в 3.40. Ничейный исход матча ПСЖ – Интер в основное время – 3.35.

Вероятность того, финал Лиги чемпионов завершится после овертайма оценивается в 6.00, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти – в 5.50.

Наиболее вероятным исходом матча ПСЖ – Интер букмекеры считают счет 1:1 после основного времени – коэффициент 5.80. Или же победу парижан 1:0 – прогноз 8.40.

Ранее команды встречались между собой только в товарищеских матчах, а также в 2016 году на выставочном турнире Международный кубок чемпионов, где ПСЖ одолел Интер 3:1.

Интер завоевал путевку в финал в двухматчевом противостоянии с Барселоной, а ПСЖ одолел в полуфинале лондонский Арсенал.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский Реал, который в финале 2024 года обыграл дортмундскую Боруссию.

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Интер, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Футбол
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