Избежали разгрома под занавес игры: сборная Украины проиграла Канаде со счетом 2:4

Сборная Украины по футболу потерпела поражение от команды Канады в матче на товарищеском турнире Canadian Shield.

Матч Канада — Украина состоялся на стадионе BMO Field в Торонто и завершился поражением сине-желтых со счетом 4:2.

Канада — Украина: как прошел матч

Сборная Канады забила быстрый гол уже на четвертой минуте матча благодаря голу Джонатана Дэвида.

Сейчас смотрят

Через 20 минут Дэвид оформил дубль, попав в дальний угол ворот Анатолия Трубина. В обоих моментах ассистировал Тейджон Бьюкенен.

До разгромного счета довел гол Промиса Дэвида, который отобрал мяч у Валерия Бондаря перед штрафной, после чего пробил между ног украинскому голкиперу.

После перерыва сине-желтые заиграли активнее, но результата это не дало. В итоге на 81-й минуте наша команда пропустила четвертый мяч. На этот раз Бьюкенен уже сам стал автором гола, отправив мяч в сетку уже Дмитрия Ризныка, заменившего Трубина на 66-й минуте.

В конце матча сине-желтым удалось отквитать один мяч благодаря голу Ильи Забарного, который удачно сыграл на добивании.

А на второй компенсированной минуте пенальти в ворота канадцев реализовал Александр Зинченко. Одиннадцатиметровый удар назначили за игру рукой Бьюкенена.

Канада — Украина — 4:2

Голы: Дж. Дэвид, 4, 24 П. Дэвид, 31 Бьюкенен, 81 — Забарный, 89 Зинченко, 90+2 (пен.)

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут в Торонто в ночь на 11 июня, а именно в 00:00 по киевскому времени.

Соперником станет сборная Новой Зеландии, которая уже обеспечила себе путевку на предстоящий чемпионат мира-2026, который примут Канада, США и Мексика.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.