Maincast Sport: в Украине готовят к запуску новый спортивный телеканал

Этой осенью в Украине начнет вещание новый спортивный телеканал Maincast Sport. Его запускает компания Maincast, известная трансляциями киберспортивных турниров. Доступность для зрителей обеспечит одна из ведущих медиа-групп страны Starlight Media.

В Украине появится канал Maincast Sport

Канал будет транслировать самые ожидаемые спортивные события из Украины и мира, а также студийные шоу, аналитические программы и другой контент, который создает команда Maincast. Перечень чемпионатов и спортивных дисциплин, которые войдут в эфир, обещают объявить ближе к началу вещания.

– Появление Maincast Sport в пакете Starlight Media даст возможность спортивным фанатам первыми просматривать топовые спортивные события не только Украины, но и мира. И мы рады, что это произойдет в рамках нашего партнерства с компанией Maincast, которая уже стала бесспорным лидером своей индустрии, — отметил руководитель и операционный директор подразделения Pay TV Starlight Media Виталий Сперкач.

По его словам, спрос на спорт стабильно растет, а зрители стремятся не только к качественному контенту, но и к возможности видеть его первыми.

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В Maincast добавляют, что решение перейти от трансляций киберспортивных турниров к классическому спортивному вещанию стало логичным шагом.

– Как фанат спорта, я хочу сделать просмотр как можно большего количества чемпионатов доступным на украинском языке. У нас есть все необходимые мощности для создания качественного спортивного продукта, – заявил соучредитель компании и спортивный комментатор Виталий Волочай.

Maincast является официальным транслятором главных турниров по Dota 2, Counter-Strike и Valorant и владеет 90% прав на их показ на украинском языке. Starlight Media ежедневно охватывает миллионы зрителей и входит в число крупнейших производителей контента в Украине.

Канал Maincast Sport станет первой совместной инициативой двух компаний в сфере традиционного спорта.

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