Maincast Sport: в Україні готують до запуску новий спортивний телеканал

Цієї осені в Україні розпочне мовлення новий спортивний телеканал Maincast Sport. Його запускає компанія Maincast, відома трансляціями кіберспортивних турнірів. Доступність для глядачів забезпечить одна з провідних медіагруп країни Starlight Media.

В Україні зʼявиться канал Maincast Sport

Канал транслюватиме найочікуваніші спортивні події з України та світу, а також студійні шоу, аналітичні програми та інший контент, який створює команда Maincast. Перелік чемпіонатів і спортивних дисциплін, що увійдуть до ефіру, обіцяють оголосити ближче до початку мовлення.

– Поява Maincast Sport у пакеті Starlight Media дасть можливість спортивним фанатам першими переглядати топові спортивні події не тільки України, але і світу. І ми раді, що це відбудеться в рамках нашого партнерства із компанією Maincast, що вже стала беззаперечним лідером своєї індустрії, — зазначив керівник і операційний директор підрозділу Pay TV Starlight Media Віталій Сперкач.

За його словами, попит на спорт стабільно зростає, а глядачі прагнуть не лише якісного контенту, а й можливості бачити його першими.

Зараз дивляться

У Maincast додають, що рішення перейти від трансляцій кіберспортивних турнірів до класичного спортивного мовлення, стало логічним кроком.

– Як фанат спорту, я хочу зробити перегляд якомога більшої кількості чемпіонатів доступним українською мовою. Ми маємо всі необхідні потужності для створення якісного спортивного продукту, – заявив співзасновник компанії та спортивний коментатор Віталій Волочай.

Maincast є офіційним транслятором головних турнірів із Dota 2, Counter-Strike та Valorant і володіє 90% прав на їхній показ українською мовою. Starlight Media щодня охоплює мільйони глядачів і входить до числа найбільших виробників контенту в Україні.

Канал Maincast Sport стане першою спільною ініціативою двох компаній у сфері традиційного спорту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.