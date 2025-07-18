Шахматиста Карякина заочно приговорили к 9 годам тюрьмы в Украине: детали
Уроженца Симферополя, гроссмейстера Сергея Карякина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Черновцов.
Об этом сообщило Управление СБУ в Черновицкой области в Facebook.
Карякина приговорили к 9 годам тюрьмы
Суд признал неоспоримыми собранные Службой безопасности Украины доказательства против Карякина, который финансирует российских оккупантов и является активным сторонником путинского режима.
По данным следствия, Карякин еще в 2014 году публично поддержал незаконную аннексию Крыма.
После начала полномасштабного вторжения РФ он оправдывал преступления оккупантов и пытался влиять на международную аудиторию. Шахматист говорил, что “крайне странно видеть тех, кто призывает Россию остановиться”.
После того, как Карякин стал членом путинской организации “Народный фронт”, он открыто призывал россиян и жителей ВОТ Украины помогать российским оккупантам, в частности так называемым “штурмовикам”.
Кроме того, Карякин создал отдельный Telegram-канал, через который собирал средства для армии РФ. За собранные деньги, всего сотни миллионов российских рублей, он закупал для захватчиков дроны, тепловизоры, спецтехнику, оружие, экипировку и другое военное снаряжение.
На основании собранных следователями СБУ доказательств злоумышленник заочно осужден по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или госграницы Украины) и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества.
Фото: Сергей Карякин/Telegram