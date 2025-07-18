Шахіста Карякіна заочно засудили до 9 років тюрми в Україні: деталі

Уродженця Сімферополя, гросмейстера Сергія Карякіна заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Чернівців.

Про це повідомило Управління СБУ в Чернівецькій області у Facebook.

Карякіна засудили до 9 років тюрми

Суд визнав беззаперечними зібрані Службою безпеки України докази проти Карякіна, який фінансує російських окупантів та є активним прибічником путінського режиму.

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За даними слідства, Карякін ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він виправдовував злочини окупантів і намагався впливати на міжнародну аудиторію. Шахіст казав, що “вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись”.

Після того, як Карякін став членом путінської організації “Народний фронт”, він відкрито закликав росіян та мешканців ТОТ України допомагати російським окупантам, зокрема так званим “штурмовикам”.

Крім того, Карякін створив окремий Telegram-канал, через який збирав кошти для армії РФ. За зібрані гроші, загалом сотні мільйонів російських рублів, він закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів зловмисника заочно засуджено за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або держкордону України) та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Фото: Сергій Карякін/Telegram

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