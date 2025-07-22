Динамо Киев разгромило Хамрун в квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо одержало разгромную победу над мальтийским клубом Хамрун Спартанс во втором туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Матч Хамрун – Динамо Киев состоялся на стадионе Гибернианс Граунд в городе Паола на Мальте и завершился победой бело-синих со счетом 3:0.

Хамрун – Динамо Киев: как прошел матч

В первом тайме динамовцы преобладали как по владению мячом, так и по ударам по воротам – 7 (4 — в створ) против одного у мальтийской команды.

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Подопечные Александра Шовковского открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Владислава Ваната.

В компенсированное арбитром время голом отметился Денис Попов, но это взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

После перерыва бело-синие все же смогли удвоить свой перевес благодаря голу Виталия Буяльского, которому ассистировал Назар Волошин.

А финальную точку в матче поставил уже сам Волошин в компенсированное время ко второму тайму, доведя счет до разгромного.

Хамрун – Динамо Киев – 0:3

Голы: Ванат, 13 Буяльский, 76 Волошин, 90+2

Ответный матч в паре Динамо Киев — Хамрун запланирован на вторник, 29 июля, в польском Люблине.

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