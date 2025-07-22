Динамо Киев разгромило Хамрун в квалификации Лиги чемпионов
Киевское Динамо одержало разгромную победу над мальтийским клубом Хамрун Спартанс во втором туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Матч Хамрун – Динамо Киев состоялся на стадионе Гибернианс Граунд в городе Паола на Мальте и завершился победой бело-синих со счетом 3:0.
Хамрун – Динамо Киев: как прошел матч
В первом тайме динамовцы преобладали как по владению мячом, так и по ударам по воротам – 7 (4 — в створ) против одного у мальтийской команды.
Подопечные Александра Шовковского открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Владислава Ваната.
В компенсированное арбитром время голом отметился Денис Попов, но это взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.
После перерыва бело-синие все же смогли удвоить свой перевес благодаря голу Виталия Буяльского, которому ассистировал Назар Волошин.
А финальную точку в матче поставил уже сам Волошин в компенсированное время ко второму тайму, доведя счет до разгромного.
Хамрун – Динамо Киев – 0:3
- Голы: Ванат, 13 Буяльский, 76 Волошин, 90+2
Ответный матч в паре Динамо Киев — Хамрун запланирован на вторник, 29 июля, в польском Люблине.