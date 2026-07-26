Национальная кинопремия Золотая Дзига объявила лауреатов юбилейной, десятой церемонии. Больше всего наград получила научно-фантастическая лента Ты – космос режиссера Павла Острикова, победившая в десяти номинациях.

Об этом сообщила Украинская киноакадемия.

Победители десятой национальной кинопремии Золотая Дзига

Премия отмечает лучшие украинские фильмы и их создателей, а также чествует личностей, чей вклад стал определяющим для развития национального киноискусства.

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Победителем в номинации Лучшая мужская роль стал Владимир Кравчук за роль в фильме Ты – космос. Премию Лучшая женская роль получила Марина Кошкина за ленту Война глазами животных.

В номинации Лучшая женская роль второго плана победила Ирма Витовская за фильм Малевич режиссера Дарьи Онищенко. Эта лента также получила награду за Лучший дизайн костюмов.

Победу в категории Лучшая мужская роль второго плана посмертно присудили Василию Кухарскому за роль в фильме Кислородная станция.

Актер и военнослужащий умер после тяжелых ранений в 2023 году. Награду получили жена и сын актера, пишет Детектор медиа.

Лента Серые пчелы режиссера Дмитрия Мойсеева, являющаяся экранизацией одноименного бестселлера Андрея Куркова, получила премию за Лучший грим.

Среди документальных фильмов главную награду получила лента Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки, которую также отметили за Лучшую операторскую работу.

Режиссеру-документалисту Сергею Буковскому вручили почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа.

Специальную награду Открытие года получил режиссер и кинооператор Артем Рыжиков, который в начале полномасштабного вторжения присоединился к Киевской теробороне и за несколько лет службы отснял 900 часов видео.

В 2025 году на Торонтском международном кинофестивале TIFF он представил документальную ленту Простой солдат.

В номинации Лучшая песня победила композиция Ні обіцянок, ні пробачень из фильма Ну мам. Победу посмертно присудили Михаилу Клименко за авторскую аранжировку.

Полный список победителей

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Сергей Буковский;

Открытие года — Артем Рыжиков;

Лучший дизайн костюмов — Татьяна Лавриненко, Малевич;

Лучший грим — Татьяна Татаренко, Серые пчелы;

Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко, Мария Денисенко, Ты – космос;

Лучшая женская роль второго плана — Ирма Витовская, Малевич;

Лучшая женская роль — Марина Кошкина, Война глазами животных;

Лучшая операторская работа — Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метров до Андреевки;

Лучший монтаж — Иван Банников, Ты – космос;

Лучшие специальные эффекты — Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, Ты – космос;

Лучший звук — Сергей Степанский, Ты – космос;

Лучшая песня — Ни обещаний, ни прощений, Михаил Клименко (ADAM) (посмертно);

Лучшая музыка — Никита Моисеев, Ты – космос;

Лучшая мужская роль второго плана — Василий Кухарский (посмертно), Кислородная станция;

Лучшая мужская роль — Владимир Кравчук, Ты – космос;

MEGOGO AUDIENCE AWARD — Ты – космос, режиссер Павел Остриков;

Лучший короткометражный игровой фильм (премия им. Ю. А. Минзянова) — Пасхальный день, режиссер Николай Засеев;

Лучший короткометражный документальный фильм — Через 769 км, Нью-Йорк, режиссер София Бугрий;

Лучший анимационный фильм — Моя бабушка – парашютистка, режиссер Полина Поддубная;

Лучший игровой сериал — Ограниченно пригодные, режиссер Аркадий Непиталюк;

Лучший документальный фильм — 2000 метров до Андреевки, режиссер Мстислав Чернов;

Лучший сценарий — Павел Остриков, Ты – космос;

Лучшая режиссерская работа — Павел Остриков, Ты – космос;

Лучший фильм — Ты – космос, режиссер Павел Остриков.

Золотая Дзига — украинская национальная кинопремия, которую присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа с 2017 года.

Напомним, в прошлом году главную награду IX Национальной кинопремии Золотая Дзига получил фильм Тараса Томенко Дом Слово. Бесконечный роман. Лента также победила в номинации Лучшая режиссерская работа.

Лучшими актерами стали Константин Темляк за роль в фильме БожеВольные и Карина Химчук за роль в ленте Ты меня любишь?

Лучшим документальным фильмом признали Фарфоровую войну Славы Леонтьева, а лучшим сериалом — Homo amans Саши Лидаговского.

Фото: Украинская киноакадемия

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