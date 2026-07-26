Только за неполный июль 2026 года российские атаки уничтожили более 1,5 млн экземпляров украинских книг.

О масштабах потерь сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Россия уничтожила более 1,5 млн украинских книг: что известно

По словам Кирилла Буданова, только за неполный июль российские ракеты разрушили типографии, сожгли склады издательств и уничтожили сотни тысяч учебников, которые должны были попасть к украинским школьникам перед началом учебного года.

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Глава ГУР назвал это продолжением культурного геноцида, который Россия ведет против Украины на протяжении веков.

Он напомнил, что именно в июле 1863 года Российская империя издала Валуевский циркуляр, ограничивший печать на украинском языке, а впоследствии Эмский указ почти полностью уничтожил украинское книгоиздание.

— Мы восстановим типографии и напечатаем новые книги. Никакие циркуляры и указы не смогли уничтожить украинское слово. Не смогут этого сделать и российские ракеты, — подчеркнул Буданов.

По информации министра культуры Украины Татьяны Бережной, больше всего пострадали типография КОНВИ ПЛЮС, а также издательства Книголав и Mison Publishing.

В типографии КОНВИ ПЛЮС полностью разрушено около 5 тыс. кв. м производственных и складских помещений, еще более 2 тыс. кв. м повреждено. Также уничтожено полиграфическое оборудование.

Там сгорело более 600 тыс. готовых книг и учебников, а также около 350 тыс. экземпляров, которые находились в производстве. Предварительные убытки оценивают в 110 млн грн.

На складе издательства Книголав уничтожено около 200 тыс. книг, а убытки предварительно составляют 20 млн грн.

Издательство Mison Publishing, основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офис и специализированное оборудование.

По словам Бережной, государство уже работает над поддержкой пострадавших предприятий. В частности, типографии могут получить гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования, а программа страхования военных рисков предусматривает компенсацию до 30 млн грн за поврежденное имущество.

Напомним, что в ночь на 19 июля российские войска уничтожили склад украинского издательства Книголав. Тогда в огне сгорело почти 250 тыс. книг.

Фото: Татьяна Бережная

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