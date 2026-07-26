Генеральный штаб ВСУ заявил, что верифицированный аккаунт в соцсети X под названием Михаил Драпатый не принадлежит главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб опроверг наличие личной страницы Драпатого в Х

— Сообщаем, что единственными официальными страницами главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются: Facebook; сеть X; Viber, – говорится в сообщении.

В Генштабе призвали пользоваться исключительно проверенными источниками информации.

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Распространенное в соцсети X сообщение о якобы начале аудита в Вооруженных силах Украины, опубликованное от имени главнокомандующего Михаила Драпатого, является фейковым.

Об этом LIGA.net сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

— Страница и новость фейковые, – уточнил Лиховой.

Он подчеркнул, что этот пост не имеет никакого отношения к Михаилу Драпатому.

По информации из соцсети X, аккаунт Михайло Драпатий был создан в июле этого года.

Первый пост на странице появился 22 июля — в день, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ.

С тех пор на странице опубликовали 27 постов и один репост руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Предпоследней публикацией в воскресенье стал пост о якобы начале аудита Вооруженных сил Украины, который широко распространился в украинских медиа.

За несколько дней после создания аккаунт собрал более 5,36 тыс. читателей.

Два дня назад на личной странице в Facebook в последнем публичном сообщении Михаил Драпатый поблагодарил всех за поддержку.

— Эта страница в дальнейшем будет частной, – написал он.

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