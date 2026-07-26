В сети появился фейковый аккаунт Драпатого: заявление Генштаба
- Генштаб заявил, что верифицированный аккаунт Драпатого в X является фейковым.
- Сообщение о якобы начале аудита в ВСУ не соответствует действительности.
Генеральный штаб ВСУ заявил, что верифицированный аккаунт в соцсети X под названием Михаил Драпатый не принадлежит главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб опроверг наличие личной страницы Драпатого в Х
— Сообщаем, что единственными официальными страницами главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются: Facebook; сеть X; Viber, – говорится в сообщении.
В Генштабе призвали пользоваться исключительно проверенными источниками информации.
Распространенное в соцсети X сообщение о якобы начале аудита в Вооруженных силах Украины, опубликованное от имени главнокомандующего Михаила Драпатого, является фейковым.
Об этом LIGA.net сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой.
— Страница и новость фейковые, – уточнил Лиховой.
Он подчеркнул, что этот пост не имеет никакого отношения к Михаилу Драпатому.
По информации из соцсети X, аккаунт Михайло Драпатий был создан в июле этого года.
Первый пост на странице появился 22 июля — в день, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ.
С тех пор на странице опубликовали 27 постов и один репост руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
Предпоследней публикацией в воскресенье стал пост о якобы начале аудита Вооруженных сил Украины, который широко распространился в украинских медиа.
За несколько дней после создания аккаунт собрал более 5,36 тыс. читателей.
Два дня назад на личной странице в Facebook в последнем публичном сообщении Михаил Драпатый поблагодарил всех за поддержку.
— Эта страница в дальнейшем будет частной, – написал он.